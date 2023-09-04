Круговой: «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ничью в матче с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.

«После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило.

Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.

Спорный момент с пенальти? Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся о свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши. Он сзади наступил мне на ногу», – сказал Круговой.