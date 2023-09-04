Круговой: «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ничью в матче с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.
«После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило.
Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.
Спорный момент с пенальти? Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся о свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши. Он сзади наступил мне на ногу», – сказал Круговой.
- Игра завершилась ничьей 1:1.
- Ее обслуживал судья Павел Кукуян.
- На 75-й минуте Круговой упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с Виллианом Рошей, но арбитр фол не зафиксировал.
Источник: «Чемпионат»