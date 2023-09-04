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    Круговой: «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал ничью в матче с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.

    «После забитого мяча ЦСКА сел в оборону, у нас было много возможностей для того, чтобы отличиться. К сожалению, вчера мы смогли распечатать ворота только в самом конце игры. После этого уже начались разные потасовки, и времени уже не хватило.

    Мы сыграли хорошо в атаке, создали гораздо больше, чем наш соперник. Думаю, что «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА.

    Спорный момент с пенальти? Честно, сначала даже не понял, что произошло. Показалось, что я споткнулся о свою же ногу, поэтому встал и побежал дальше. Мне сказали, что нужно было лежать, потому что там был контакт с ногой Роши. Он сзади наступил мне на ногу», – сказал Круговой.

    • Игра завершилась ничьей 1:1.
    • Ее обслуживал судья Павел Кукуян.
    • На 75-й минуте Круговой упал в штрафной площади ЦСКА после единоборства с Виллианом Рошей, но арбитр фол не зафиксировал.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.09.2023 17:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 4 сентября, 22:33

      Круговой. Вам повезло что отскочили и очко свое спасли. Победу заслуживает тот, кто на один и более мячей забьет больше. А топтаться без голов возле ворот можно весь матч.

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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > шахта Заполярная 4 сентября, 22:35

      Про везение довольно спорно. До ответного мяча коням везло весь матч, а тут вдруг "повезло" нам?))

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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 19:55

      Круговой: «Зенит» заслужил победу в матче с ЦСКА»...
      Это претензия судье? Тренеру? Себе? А то коням?

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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 4 сентября, 18:43

      заслужили вы ничью, раз Миша привез, идиот!

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