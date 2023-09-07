В КДК объяснили, почему забег Фернандеса мимо скамейки ЦСКА – это не провокация

Ну побежал и побежал. Сами зарядили его на это - разговоры до матча о предательстве, перед матчем нос воротили, руку жать не хотели, во время матча был свист с трибун. Он просто хотел всем все доказать. Вышел заряженным против бывшей команды.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета оштрафовать защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча с ЦСКА (1:1).
- Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
– Можно ли было рассматривать действия Марио как провокационные? Это другая статья – более суровая. Все‑таки ему свистели весь матч.
– Он был один из лучших в матче, часто получал мяч. Поэтому ему действительно много свистели. Но делегат матча записал в рапорте именно «выход за пределы технической зоны», а не «провокационные действия».
Мы и рассматривали этот инцидент так, как записано в рапорте. Вряд ли эти действия можно рассматривать как провокационные.
Оно не повлекло никаких последствий на трибуне. Если помните, ситуация с Федотовым и Абаскалем [осенью 2022 года], тогда на трибунах люди среагировали, начались последствия. Эти действия можно рассматривать как провокационные.