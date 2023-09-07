В КДК объяснили, почему забег Фернандеса мимо скамейки ЦСКА – это не провокация

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета оштрафовать защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча с ЦСКА (1:1).

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

– Можно ли было рассматривать действия Марио как провокационные? Это другая статья – более суровая. Все‑таки ему свистели весь матч.

– Он был один из лучших в матче, часто получал мяч. Поэтому ему действительно много свистели. Но делегат матча записал в рапорте именно «выход за пределы технической зоны», а не «провокационные действия».

Мы и рассматривали этот инцидент так, как записано в рапорте. Вряд ли эти действия можно рассматривать как провокационные.

Оно не повлекло никаких последствий на трибуне. Если помните, ситуация с Федотовым и Абаскалем [осенью 2022 года], тогда на трибунах люди среагировали, начались последствия. Эти действия можно рассматривать как провокационные.