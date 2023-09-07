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    • В КДК объяснили, почему забег Фернандеса мимо скамейки ЦСКА – это не провокация

    В КДК объяснили, почему забег Фернандеса мимо скамейки ЦСКА – это не провокация

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение комитета оштрафовать защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча с ЦСКА (1:1).

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    – Можно ли было рассматривать действия Марио как провокационные? Это другая статья – более суровая. Все‑таки ему свистели весь матч.

    – Он был один из лучших в матче, часто получал мяч. Поэтому ему действительно много свистели. Но делегат матча записал в рапорте именно «выход за пределы технической зоны», а не «провокационные действия».

    Мы и рассматривали этот инцидент так, как записано в рапорте. Вряд ли эти действия можно рассматривать как провокационные.

    Оно не повлекло никаких последствий на трибуне. Если помните, ситуация с Федотовым и Абаскалем [осенью 2022 года], тогда на трибунах люди среагировали, начались последствия. Эти действия можно рассматривать как провокационные.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25268

      bset 3 часа назад

      Ну побежал и побежал. Сами зарядили его на это - разговоры до матча о предательстве, перед матчем нос воротили, руку жать не хотели, во время матча был свист с трибун. Он просто хотел всем все доказать. Вышел заряженным против бывшей команды.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14917

      Skull_Boy 4 часа назад

      Да у вас постоянно питерские не виноваты и только один Барриос вместо дисквалификации на шесть игр отделался одной игрой, да и против ЦСКА накосячил пошел орать на армейца, и опять от судей и КДК тишина, где одним словом конченные

      0
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      Рейтинг: +1028

      Айболид > Skull_Boy 2 часа назад

      Ты Билли Бонс или Пью ? В смысле - как со зрением ? С объективностью оценки ситуаций - всё понятно . А вот со зрением то как ?

      1
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      Рейтинг: +5278

      Эном айс > Айболид 2 часа назад

      Конь Базилио..
      Да ладно,он хоть читабелен.

      1
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      Рейтинг: +4701

      Иван Петров 1986 4 часа назад

      Достали всех уже этим забегом.

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