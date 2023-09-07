КДК вынес наказание Фернандесу за забег после гола в ворота ЦСКА

КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

«Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.