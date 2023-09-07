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    • КДК вынес наказание Фернандесу за забег после гола в ворота ЦСКА

    КДК вынес наказание Фернандесу за забег после гола в ворота ЦСКА

    КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    «Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17938

      Garrincha58 1 час назад

      10 тыс р это что за штрафы и зачем они нужны за эти деньги хороший коньяк не купишь

      0
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      Рейтинг: +1028

      Айболид 2 часа назад

      ХряДК скоро не только празднование забитых голов запретит игрокам Зенита , но и за забивание голов будет штрафовать .

      0
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      Рейтинг: +6220

      fakeid 3 часа назад

      когда сергеев забил золотой гол спартаку, то весь зенит (игроки, тренеры, врачи) выскочил вообще на поле со скамейки, отпраздновали, после чего игра продолжилась. по логике, там можно было настричь бабла, но этого делать не стали) потому что разум превозобладал, но не в этом случае.

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      Рейтинг: +11634

      ivany4 3 часа назад

      Правило 12. Нарушения Правил и недисциплинированное поведение.
      Празднование гола.
      - Игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть чрезмерным; хореографические празднования не поощряются и не должны приводить к затягиванию времени.
      - Выход за пределы поля для празднования гола не наказывается предупреждением, но игрокам следует вернуться как можно быстрее.
      - Игрок должен быть предупрежден (даже если гол отменяется), если он:
      - взбирается на оградительную сетку и/или приближается к зрителям способом, который приводит к проблемам безопасности и/или охраны порядка
      - жестикулирует или действует в провокационной , насмешливой или подстрекательской манере

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      Рейтинг: +11634

      ivany4 > ivany4 3 часа назад

      - накрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом
      снимает футболку или накрывает ей голову.
      Правила, утвержденные ФИФА, действующие с 1 января 23г.
      КДК и где здесь про техническую зону???

      0
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      Рейтинг: +590

      АлексМак 4 часа назад

      идиоты

      0
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop 4 часа назад

      эти забеги должны иметь одинаковое наказание, а то странно все игроки бегают праздновать, это не провокация, а Марио провокатор.

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      Рейтинг: +24118

      Persona_non_Grata 4 часа назад

      Суровое наказание !!! )))

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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Persona_non_Grata 4 часа назад

      игроков Спартака даже так не наказывают! свиная справедливость в мозгу сектантов!
      часть болел Спартака требуют к себе особого отношения, а не справедливого! ни к правилам ни к чести это никак не вяжется, это просто свинство!

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      Рейтинг: +1174

      Andrew01 > Ziklop 4 часа назад

      Ты команду неправильно написал, замени Спартак на Зенит и тогда всё что написано будет верно и актуально))))

      3
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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Andrew01 4 часа назад

      **я в отличии от вас помню как судили Зенит при том же Петержеле! а все московские клубы были довольны как засуживали Зенит!
      слепцу и сектанту без толку говорить что там стена, он готов бить об неё чужие головы!

      0
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      Рейтинг: +1174

      Andrew01 > Ziklop 4 часа назад

      Я тоже помню, судили как в этом сезоне, а еще как Петержела кричал про заговор "рука Москвы". Сейчас нормально судят? а то после каждого матча ошибки в пользу соперников Зенита находят болельщики, но не ЭСК)))
      Так что разговоры про заговор пошли от вас))))

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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Andrew01 3 часа назад

      Андреу святых нет, когда кто-то десятки миллионов получает за результат. всегда можно найти шалунишек, желающих погреть руки.
      посмотрим что будет дальше, футбол в сравнении с другими потоками лжи и фальсификаций, можно сказать чист!
      много плохих игроков и жадных судей, пусть будет хороший футбол, без перекосов от руководителей разных мастей!
      ошибок можно немало найти и в пользу соперников Зенита!

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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Andrew01 3 часа назад

      защитник ЦСКА падая сзади сбивает ноги Круговому, это как можно не увидЕть на варе? типо неумышленно? но в штрафной нет такого понятия !

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      Рейтинг: +24118

      Persona_non_Grata > Ziklop 3 часа назад

      Какой ты серьезный, аж отрыжка началась ))) Напиши про мозги сектантов парацетамолу или палковводцу, или это "нога, чья надо нога" )))

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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Persona_non_Grata 3 часа назад

      /да я сам когда третий стакан приму , неадекватным становлюсь! а они к компу раньше третьего не подходят!

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      Рейтинг: +24118

      Persona_non_Grata > Ziklop 3 часа назад

      Ну вот видишь - оказывается можно и проще к такому вопиющему нарушению и суровому наказанию отнестись .))) Кстати, в будни не пью, поэтому всё написано в трезвом уме..., но без особого анализа столь ЗНАЧИМОГО события )))

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      Рейтинг: +4987

      Ziklop > Persona_non_Grata 3 часа назад

      /вот сегодня сказочное вино киндзмараули в кувшине литровом, супер вино, его же нельзя жрать как водку. вот наслаждаюсь неспеша!
      вино не водка, можно.

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      Рейтинг: +1174

      Andrew01 > Ziklop 3 часа назад

      По моменту с Круговым, там Круговой первым начал заваливаться и его догнал защитник и зацепил ноги. Можно вспомнить моменты с Промесом в прошлом или позапрошлом сезоне, когда более очевидный удар был, но трактовали, что Квинси первым начал заваливаться, тогда все болельщики Зенита не возмущались а говорили, что правильно рассудили эпизод. Так что всё возвращается - это карма. Теперь так трактуют падения, начал заваливаться до контакта - нет пенальти. Ну если очень надо, то конечно поставят ЭСК умеет находить оправдания таким моментам.

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      Рейтинг: +24118

      Persona_non_Grata > Ziklop 2 часа назад

      Завидую белой завистью. ) В октябре планирую в Абхазию, думаю там побалдеть )))

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      Рейтинг: +4118

      ПалкоВводецъ (returned) 4 часа назад

      Ополоумело это хряковское КДК! Уже праздновать гол запрещают! Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +5278

      Эном айс 5 часов назад

      Опа,чирик...)

      3
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