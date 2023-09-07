КДК вынес наказание Фернандесу за забег после гола в ворота ЦСКА

КДК РФС оштрафовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса по итогам матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).
«Фернандес оштрафован за выход за пределы технической зоны. Это первое нарушение в сезоне, поэтому штраф 10 тысяч рублей», – сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
- Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
Источник: «Матч ТВ»