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    • «Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку

    «Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что говорил нападающему ЦСКА Антону Заболотному, когда сдерживал его во время потасовки в концовке матча 7-го тура РПЛ.

    – Что говорил Заболотному?

    – «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали.

    • «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью – 1:1.
    • Петербуржцы спаслись от поражения в концовке.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      mahweand 2 часа назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ------- https://e.vg/scaneru

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З > mahweand 1 час назад

      Сексоты, на охранку работаете ?
      Стукачи !!!

      0
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 2 часа назад

      Зе Болотный колхозник чё дёргался тогда на публику работал?

      0
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      Это песня про Зе Болотного:
      Быстрая походка и взгляд безумныц, поэтому меня....
      Называют Зе болотный!
      :)))

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      Рейтинг: +749

      Fju-2 > Питерский князь 1 час назад

      А эта про кого?
      Ты родился мужчиной,
      Ты попал,
      Ходу нет если ты натурал!
      Наше послание лиги наций,
      По поводу такой дискриминации!
      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6840

      Давид59 3 часа назад

      Нурик, Нурали, думаю, Забу всё же одолел бы. Алип - парень крепкий. Другое дело, что Керж спас его от дисквы. А в Зените сейчас какая-то эпидемия в рядах центральных.

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