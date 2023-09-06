«Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку

народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ------- https://e.vg/scaneru
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что говорил нападающему ЦСКА Антону Заболотному, когда сдерживал его во время потасовки в концовке матча 7-го тура РПЛ.
– Что говорил Заболотному?
– «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали.
- «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью – 1:1.
- Петербуржцы спаслись от поражения в концовке.