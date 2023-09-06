«Я уже старый»: Кержаков рассказал, как уговаривал Заболотного не вступать в драку

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, что говорил нападающему ЦСКА Антону Заболотному, когда сдерживал его во время потасовки в концовке матча 7-го тура РПЛ.

– Что говорил Заболотному?

– «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали.