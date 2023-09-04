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  • КДК рассмотрит забег Фернандеса через все поле, чтобы отпраздновать гол в ворота ЦСКА

КДК рассмотрит забег Фернандеса через все поле, чтобы отпраздновать гол в ворота ЦСКА

4 сентября 2023, 13:47
6

Глава КДК РФС Артуре Григорьянц рассказал об инцидентах в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1), которые будут рассмотрены на комитете.

«По матчу ЦСКА – «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришел на флеш-интервью, задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма, скандирование болельщиков обеих команд оскорбительных выражений.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений. Этот инцидент не в компетенции КДК», – сказал Григорьянц.

  • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (6)
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ivany4
1693826373
...выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса... Хотелось бы конкретизации КДК размера "технической зоны" для футболистов, и полагающееся за это наказания? И если это границы поля, то почему рассматривают только одного футболиста, а не всю команду, во время празднования гола? И почему до этого момента, ни разу не рассматривалась? Может кто-то знает, как это толкуется в правилах, и к чему клонит КДК?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1693830198
Откусить ему ноги: по самую голову.
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Просто-333
1693831835
В КДК совсем безмозглые. Это что то с чем то. Потасовка это нормально, а вот игрок пробежался- преступление. Исходя из этой логике после каждого года у любой команды по пол состава запасных наказывать надо.
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klimovich
1693840980
Скандирование оскорбительных выражений! Пришло время фанайди показать себЯ! Запрещайте конкретным людям, которых вы теперь точно знаете, походы на стадион, налагайте штрафы за оскорбления и матершину в общественном месте! Мы тут все ждем!
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Fialet
1693847961
По большому счёту Фердинандес пидэразд.
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