КДК рассмотрит забег Фернандеса через все поле, чтобы отпраздновать гол в ворота ЦСКА

Глава КДК РФС Артуре Григорьянц рассказал об инцидентах в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1), которые будут рассмотрены на комитете.

«По матчу ЦСКА – «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришел на флеш-интервью, задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма, скандирование болельщиков обеих команд оскорбительных выражений.

Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений. Этот инцидент не в компетенции КДК», – сказал Григорьянц.