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    • КДК рассмотрит забег Фернандеса через все поле, чтобы отпраздновать гол в ворота ЦСКА

    КДК рассмотрит забег Фернандеса через все поле, чтобы отпраздновать гол в ворота ЦСКА

    Глава КДК РФС Артуре Григорьянц рассказал об инцидентах в матче 7-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит» (1:1), которые будут рассмотрены на комитете.

    «По матчу ЦСКА – «Зенит» рассмотрим следующие нарушения: вратарь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, не пришел на флеш-интервью, задержку выхода команды ЦСКА на две минуты перед началом второго тайма, скандирование болельщиков обеих команд оскорбительных выражений.

    Также рассмотрим выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса. Это было во время празднования гола на 88-й минуте. В потасовке в концовке матча не было дисциплинарных нарушений. Этот инцидент не в компетенции КДК», – сказал Григорьянц.

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.09.2023 13:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2163

      Fialet 4 сентября, 20:19

      По большому счёту Фердинандес пидэразд.

      1
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      Рейтинг: +629

      klimovich 4 сентября, 18:23

      Скандирование оскорбительных выражений! Пришло время фанайди показать себЯ! Запрещайте конкретным людям, которых вы теперь точно знаете, походы на стадион, налагайте штрафы за оскорбления и матершину в общественном месте! Мы тут все ждем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2214

      alll-333 4 сентября, 15:50

      В КДК совсем безмозглые. Это что то с чем то. Потасовка это нормально, а вот игрок пробежался- преступление. Исходя из этой логике после каждого года у любой команды по пол состава запасных наказывать надо.

      2
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      Рейтинг: +1061

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 сентября, 15:23

      Откусить ему ноги: по самую голову.

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      Рейтинг: +1535

      rac531 4 сентября, 14:29

      ЭТО НЕЧТО)))))))))))))))
      В ПОТАСОВКЕ В КОНЦОВКЕ МАТЧА НЕ БЫЛО ДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАРУШЕНИЙ.
      Этот инцидент не в компетенции КДК», – сказал Григорьянц.

      Вот, если бы подобное устроил «Спартак», то на полную мощность заработали бы все говнометы страны, требуя запретить «Спартак», обложить всех многомиллионными штрафами и т.д. и т.п.
      И тот же ГРИГОРЬЯНЦ, откликаясь на просьбы шелкоперов и благославления ДЮКОВА наложил бы санкции, по которым, как минимум 7-8 спартаковцнв были бы дисквалифицированы др конца сезона)

      5
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > rac531 4 сентября, 17:27

      Это поэтому Промеса, главного провокатора, никак не наказали после драки в предыдущем розыгрыше Кубка? Никак не согласовывается твой абсурдный набор букв с реальностью.

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      Рейтинг: +11630

      ivany4 4 сентября, 14:19

      ...выход за пределы технической зоны футболиста Фернандеса...
      Хотелось бы конкретизации КДК размера "технической зоны" для футболистов, и полагающееся за это наказания? И если это границы поля, то почему рассматривают только одного футболиста, а не всю команду, во время празднования гола? И почему до этого момента, ни разу не рассматривалась?
      Может кто-то знает, как это толкуется в правилах, и к чему клонит КДК?

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