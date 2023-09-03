В ЦСКА отреагировали на празднование Марио Фернандеса

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с «Зенитом».

Бразилец, замененный, на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Забег Марио? Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре.

Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел ввиду под этим», – сказал Федотов.