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    В ЦСКА отреагировали на празднование Марио Фернандеса

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с «Зенитом».

    • Бразилец, замененный, на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    «Забег Марио? Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре.

    Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел ввиду под этим», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2023 20:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      Sergey-Martinov-yandex 4 сентября, 16:02

      Не понимаю, зачем легионерам давать гражданство? Они едут сюда заработать. Им платят неплохие деньги. При более выгодном предложении, свалят не задумываясь. И в сборной без них обойдемся. Пусть свои играют.

      1
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      Рейтинг: +5372

      neveldomha 4 сентября, 00:18

      Болото тоже бывший игрок Зенита. А радовался не меньше своей халяве. Футбол это работа и ничего более.

      1
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      Рейтинг: +1489

      GreyDM > neveldomha 4 сентября, 01:02

      Болоту можно, он всё-таки воспитанник ЦСКА.

      3
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 3 сентября, 21:28

      а что тут криминального ЦСКА от него отказался и он теперь должен стискивать зубы и не радоваться он что воспитанник их поиграл и теперь всю жизнь им обязан быть

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