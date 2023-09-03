В ЦСКА отреагировали на празднование Марио Фернандеса

Не понимаю, зачем легионерам давать гражданство? Они едут сюда заработать. Им платят неплохие деньги. При более выгодном предложении, свалят не задумываясь. И в сборной без них обойдемся. Пусть свои играют.
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал эмоциональное празднование Марио Фернандеса в матче с «Зенитом».
- Бразилец, замененный, на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Марио выступал за ЦСКА 10 лет.
«Забег Марио? Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре.
Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел ввиду под этим», – сказал Федотов.