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    • Семак поделился ожиданиями от игры Марио Фернандеса против ЦСКА

    Семак поделился ожиданиями от игры Марио Фернандеса против ЦСКА

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ожидает от защитника Марио Фернандеса в матче с бывшей командой.

    • Петербуржцы в гостях сыграют с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.
    • Матч состоится в воскресенье, 3 сентября, в 17:30 мск.
    • Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

    – Общались ли вы персонально с Марио Фернандесом по поводу игры с ЦСКА?

    – Нет. Марио – суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят.

    Думаю, первая игра против своей бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, он будет показывать свой максимум. Всe то, на что он способен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2023 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Marshall1956 1 сентября, 18:22

      интересна реакция марио если бы забил гол в ворота ЦСКА

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > Marshall1956 1 сентября, 22:38

      Спойлер: не будет праздновать.

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