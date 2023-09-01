Семак поделился ожиданиями от игры Марио Фернандеса против ЦСКА

интересна реакция марио если бы забил гол в ворота ЦСКА
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ожидает от защитника Марио Фернандеса в матче с бывшей командой.
- Петербуржцы в гостях сыграют с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.
- Матч состоится в воскресенье, 3 сентября, в 17:30 мск.
- Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.
– Общались ли вы персонально с Марио Фернандесом по поводу игры с ЦСКА?
– Нет. Марио – суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят.
Думаю, первая игра против своей бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, он будет показывать свой максимум. Всe то, на что он способен.