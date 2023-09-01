Семак поделился ожиданиями от игры Марио Фернандеса против ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ожидает от защитника Марио Фернандеса в матче с бывшей командой.

Петербуржцы в гостях сыграют с ЦСКА в 7-м туре РПЛ.

Матч состоится в воскресенье, 3 сентября, в 17:30 мск.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.

– Общались ли вы персонально с Марио Фернандесом по поводу игры с ЦСКА?

– Нет. Марио – суперпрофессионал, он всегда делает свою работу на отлично, являясь примером своего отношения к делу для всех ребят.

Думаю, первая игра против своей бывшей команды всегда немного волнительна, но, думаю, он будет показывать свой максимум. Всe то, на что он способен.