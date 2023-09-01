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    • «Из спортивного канала сделали политическое шоу»: Кожевников разнес «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо хоккея

    «Из спортивного канала сделали политическое шоу»: Кожевников разнес «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо хоккея

    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал телеканал «Матч ТВ» за трансляцию 2 сентября матча 7-го тура РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» вместо игры КХЛ между «Динамо» и СКА.

    «Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьeзный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир.

    Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?! Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах.

    Бред какой-то», – сказал Кожевников.

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    Источник: Legalbet

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    01.09.2023 12:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      Dyadya Kolya 2 сентября, 00:02

      Какая публика, такая и тв, одни брехуны и ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2528

      Январь 59 1 сентября, 20:19

      Верните в КХЛ Овечкина, Малкина, Капризова и остальных горе-патриотов, тогда иКХЛ будем смотреть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2026

      Romio-xxx 1 сентября, 18:34

      Лучше бы тогда НХЛ показали,чем КХЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 1 сентября, 18:23

      хоккей давно не смотрю команды меняются каждый год по два раза все или почти все приличные игроки играют в НХЛ а на что тут смотреть на второстепенных финнов или шведов тем более сейчас без ЧМ так что пусть этот Кожевников его сам смотрит другой скажет хочу фигурное катание Губерниев свой биатлон а смысл в чём без международных соревнований просто цирк шапито

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 1 сентября, 17:36

      Есть бесплатные каналы КХЛ, в отличии от матч-премьер, да и правы пишущие о проходимости регулярного КХЛ, где 4=5 команд борются за 16е место, а остальные всю зиму ваньку валяют

      1
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 1 сентября, 17:21

      Каждая команда КХЛ только в "гладком" чемпе проведёт 60 матчей, так что ещё насмотримся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 1 сентября, 17:02

      Газпром Тв давно стал помойкой.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2163

      Fialet 1 сентября, 14:15

      Я вообще не понимаю, нахрена смотреть хоккей до игр на выбывание? Регулярный чемпионат уже давно ничего не стоит, главное войти в первые 16 команд. Ну и на кой хрен тогда смотреть эти разминочные игры?

      4
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      Рейтинг: +192

      The only one 1 сентября, 14:04

      Хоккей, футбол. Не в них дело. Срач ТВ уже давно не спортивный канал. Бабки, бабки и ещё раз бабки.

      1
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      Рейтинг: +1144

      ZAITZEFF2011 1 сентября, 13:49

      Есть в мире чисто футбольные каналы и чисто хоккейные. Так и должно быть чтобы каждый смотрел то что он хочет.

      0
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