«Из спортивного канала сделали политическое шоу»: Кожевников разнес «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал телеканал «Матч ТВ» за трансляцию 2 сентября матча 7-го тура РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» вместо игры КХЛ между «Динамо» и СКА.

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьeзный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир.

Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?! Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах.

Бред какой-то», – сказал Кожевников.