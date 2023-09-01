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  • «Из спортивного канала сделали политическое шоу»: Кожевников разнес «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо хоккея

«Из спортивного канала сделали политическое шоу»: Кожевников разнес «Матч ТВ» за показ РПЛ вместо хоккея

1 сентября 2023, 12:44
11

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал телеканал «Матч ТВ» за трансляцию 2 сентября матча 7-го тура РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» вместо игры КХЛ между «Динамо» и СКА.

«Уже не первый раз такое на «Матч ТВ». Не знаю, что там творится. Чистое безобразие, новый сезон КХЛ, сразу такой серьeзный матч. Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир.

Как можно игнорировать матч между СКА и «Динамо»?! Я не понимаю, что там за руководство. Из спортивного канала сделали политическое шоу, чтобы идти в трендах.

Бред какой-то», – сказал Кожевников.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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kachan63
1693563256
"Наверное, «Факел» и «Крылья» будет смотреть весь мир." Конечно! Потому, что СКА и "Динамо" будут смотреть всего лишь пол-мира!
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НикКин
1693564170
Да я лучше хоккей посмотрю чем этот футбол где каждый матче уже проданный
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ZAITZEFF2011
1693565398
Есть в мире чисто футбольные каналы и чисто хоккейные. Так и должно быть чтобы каждый смотрел то что он хочет.
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Fialet
1693566957
Я вообще не понимаю, нахрена смотреть хоккей до игр на выбывание? Регулярный чемпионат уже давно ничего не стоит, главное войти в первые 16 команд. Ну и на кой хрен тогда смотреть эти разминочные игры?
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subbotaspartak
1693578969
Есть бесплатные каналы КХЛ, в отличии от матч-премьер, да и правы пишущие о проходимости регулярного КХЛ, где 4=5 команд борются за 16е место, а остальные всю зиму ваньку валяют
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Garrincha58
1693581838
хоккей давно не смотрю команды меняются каждый год по два раза все или почти все приличные игроки играют в НХЛ а на что тут смотреть на второстепенных финнов или шведов тем более сейчас без ЧМ так что пусть этот Кожевников его сам смотрит другой скажет хочу фигурное катание Губерниев свой биатлон а смысл в чём без международных соревнований просто цирк шапито
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Romio-xxx
1693582446
Лучше бы тогда НХЛ показали,чем КХЛ.
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Январь 59
1693588745
Верните в КХЛ Овечкина, Малкина, Капризова и остальных горе-патриотов, тогда иКХЛ будем смотреть.
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Dyadya Kolya
1693602157
Какая публика, такая и тв, одни брехуны и ...
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