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    Тихонов назвал самую сильную команду РПЛ по игре

    Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

    «На данный момент «Зенит» сильнее, потому что вернулся Вендел, хоть и не хотел, все равно вернулся. Он набирает форму и выглядит просто великолепно. Если у тебя такие качественные игроки, как Вендел, в центре поля – это огромный плюс.

    У ЦСКА, наоборот, потери. Продажи Зайнутдинова, Карраскаля, Медины. Пока они невосполнимы.

    В данный момент «Зенит» по игре – самая сильная команда в чемпионате, – сказал Тихонов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.09.2023 09:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5870

      Питерский князь 2 сентября, 12:11

      Меня все устраивает.
      Осталост пару топчиков купить и всё будет норм!

      0
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      Рейтинг: +4102

      ПалкоВводецъ (returned) 1 сентября, 12:21

      Кто бы сомневался. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +197

      Amorphis 1 сентября, 12:07

      Неоспоримый факт, но, надо бороться, как Балтика например! Почаще тыкать немытых, чтобы были максимум в пятёрке. Лиге нужен новый чемпион

      1
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      Рейтинг: +5136

      Spirit_78 > Amorphis 1 сентября, 22:39

      Дерзайте, кто ж мешает. Как было в одной известной песне: "Где та молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли?"
      Но пока что такое прокатывает только в кубке, в чемпионате совершенно другая история.

      0
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