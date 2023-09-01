Тихонов назвал самую сильную команду РПЛ по игре

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«На данный момент «Зенит» сильнее, потому что вернулся Вендел, хоть и не хотел, все равно вернулся. Он набирает форму и выглядит просто великолепно. Если у тебя такие качественные игроки, как Вендел, в центре поля – это огромный плюс.

У ЦСКА, наоборот, потери. Продажи Зайнутдинова, Карраскаля, Медины. Пока они невосполнимы.

В данный момент «Зенит» по игре – самая сильная команда в чемпионате, – сказал Тихонов.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ.

«Краснодар» – лидер.

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