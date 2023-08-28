Испанская прокуратура открыла дело против Рубиалеса, поцеловавшего футболистку: его подозревают в сексуальном насилии

Проблемы президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса усугубляются.
После отстранения на 90 дней от ФИФА против него открыла дело прокуратура.
Его действия проверят на предмет сексуального насилия.
- Сборная Испании неделю назад выиграла женский ЧМ.
- После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.
- Мать Рубиалеса объявила голодовку – она требует прекратить «кровавую и бесчеловечную охоту» на сына.
Источник: BBC