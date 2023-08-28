«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад» назвали стартовые составы на матч 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии, начало – в 21:00 мск.
Составы на матч:
«Аль-Вахда»: Атийя, Бакшуин, Islam, Ямик, Аль-Моуалад, Al-Ghamdi, Фажр, Аль-Хеджи, Abdulazi, Аль-Кахтани, Анселмо
Главный тренер: Гиоргос Донис
«Аль-Иттихад»: Гроэ, Аль-Шенгити, Хаусауи, Шарахили, Бамасуд, Канте, Фабиньо, Ромариньо, Амдалла, Коронадо, Бензема.
Главный тренер: Нуну Эшпириту Санту
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»
Источник: «Бомбардир»