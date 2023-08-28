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    Стартовые составы на матч «Пари НН» – «Рубин»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы «Пари НН» и «Рубина» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород», начало – в 15:15 по мск.

    Отметим, в составе гостей из-за травм не сыграют Дарко Йевтич и Леон Мусаев.

    Ориентировочные стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Гоцук, Каккоев, Живоглядов, Калинский, Майга, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Сулейманов

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Рубин»: Дюпин, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Кабутов, Рахмоналиев, Иву, Зотов, Ломовицкий, Даку, Кузнецов

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Источник: Бомбардир

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