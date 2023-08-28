Приводим ориентировочные стартовые составы «Пари НН» и «Рубина» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород», начало – в 15:15 по мск.

Отметим, в составе гостей из-за травм не сыграют Дарко Йевтич и Леон Мусаев.

Ориентировочные стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Гоцук, Каккоев, Живоглядов, Калинский, Майга, Трошечкин, Карапузов, Севикян, Сулейманов

Главный тренер: Сергей Юран

«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Кабутов, Рахмоналиев, Иву, Зотов, Ломовицкий, Даку, Кузнецов

Главный тренер: Рашид Рахимов