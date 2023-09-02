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    • «Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Пари НН» – «Рубин»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин», 7 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 15:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».

    Стартовые составы команд:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Каккоев, Гоцук, Александро, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Ломовицкий, Даку, Фамейе.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: Бомбардир

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    02.09.2023 14:42
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