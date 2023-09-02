Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин», 7 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 15:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород».

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Каккоев, Гоцук, Александро, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

Главный тренер: Сергей Юран

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Иву, Рахмоналиев, Зотов, Ломовицкий, Даку, Фамейе.

Главный тренер: Рашид Рахимов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Рубин

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».