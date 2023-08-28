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    • Мостовой: «Абаскаль со всех сторон в плюсе, на что ему жаловаться?»

    Мостовой: «Абаскаль со всех сторон в плюсе, на что ему жаловаться?»

    Александр Мостовой прокомментировал жалобы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Испанец недоволен календарем своей команды.

    «У Абаскаля вообще все замечательно. У него контракт, работа, и вообще он жив и здоров. На что ему жаловаться? Разве что на календарь, ха-ха.

    А вот команду лихорадит, еще пару таких матчей, и все взвоют. Конечно, не укладывается в голове, что такая команда с такими футболистами и бюджетом может так просаживаться в чемпионате.

    Но сейчас еще рано говорить про провал, весь сезон впереди. Хотя, судя по всему, этот сезон будет очень тяжелым. Они обязаны быть в тройке.

    А сам Абаскаль со всех сторон в плюсе. Даже если снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и все. Как и всегда и происходило с иностранными тренерами.

    А он находит еще причины жаловаться на календарь. У тебя 15 футболистов в запасе еще, ты чего?! Какой календарь? У тебя такая команда топовая по игрокам, играйте в хороший футбол», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» не смог победить в 3 турах РПЛ подряд.
    • Команда опустилась на 7-е место в таблице лиги.
    • Их следующий соперник в чемпионате – «Краснодар» (2 сентября).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3886

      ПалкоВводецъ (returned) 57 минут назад

      Мост сбрендил назвав неликвид во главе с физруком топовой командой. Срамтак голимый середняк. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1448

      SLADE2019 2 часа назад

      Опять про то, что команда топовая. А конкретно кто? Промес? А дальше? Согласен насчет бюджета. А состав такой, который нуждается в изобретательном тренере и самоотдачи игроков в каждом матче. Любая команда РПЛ может дать Спартаку бой. Какой после этого топ-состав?

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