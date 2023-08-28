Мостовой: «Абаскаль со всех сторон в плюсе, на что ему жаловаться?»

Александр Мостовой прокомментировал жалобы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец недоволен календарем своей команды.

«У Абаскаля вообще все замечательно. У него контракт, работа, и вообще он жив и здоров. На что ему жаловаться? Разве что на календарь, ха-ха.

А вот команду лихорадит, еще пару таких матчей, и все взвоют. Конечно, не укладывается в голове, что такая команда с такими футболистами и бюджетом может так просаживаться в чемпионате.

Но сейчас еще рано говорить про провал, весь сезон впереди. Хотя, судя по всему, этот сезон будет очень тяжелым. Они обязаны быть в тройке.

А сам Абаскаль со всех сторон в плюсе. Даже если снимут с должности, то просто уедет с чемоданом денег, и все. Как и всегда и происходило с иностранными тренерами.

А он находит еще причины жаловаться на календарь. У тебя 15 футболистов в запасе еще, ты чего?! Какой календарь? У тебя такая команда топовая по игрокам, играйте в хороший футбол», – сказал Мостовой.