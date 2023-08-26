Футболистка Эрмосо – о поцелуе Рубиалеса: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка»

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо опубликовала официальное заявление в связи с инцидентом с Луисом Рубиалесом.

Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.

После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.

Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.

Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

«После достижения одной из самых важных целей в моей спортивной карьере и нескольких дней осмысления я хочу от души поблагодарить моих партнеров по команде, болельщиков, подписчиков, СМИ и всех, кто помог сбыться этой мечте. Ваш труд и безусловная поддержка были фундаментальной частью победы на чемпионате мира.

К сожалению, возможность радоваться оказалась недолгой. Хотя мне действительно не хочется устраивать массовые судебные разбирательства, я чувствую необходимость заявить, что объяснения мистера Луиса Рубиалеса по поводу неприятного инцидента совершенно лживы и являются частью манипулятивной культуры, которую он сам же и сформировал.

Я хочу прояснить, что никакого разговора, на который мистер Луис Рубиалес ссылается в своем заявлении, никогда не было, не говоря уж о согласии на поцелуй. Хочу повторить, как уже говорила ранее, что этот эпизод мне не понравился.

Ситуация шокировала меня на фоне празднования, которое происходило в тот момент, и по прошествии времени, глубже оценив свои первоначальные ощущения, я чувствую необходимость рассказать об этом инциденте, поскольку я убеждена, что ни один человек, чем бы он ни занимался, не должен становиться жертвой такого поведения.

Я чувствовала себя уязвимой, жертвой импульсивного, сексистского, неприемлемого поступка без какого-либо согласия с моей стороны. Проще говоря, ко мне проявили неуважение.

Меня попросили выпустить совместное заявление, чтобы смягчить давление на президента, но в тот момент я думала лишь о том, чтобы насладиться историческим достижением с моими партнерами по команде. По этой причине я сообщила федерации и ее многочисленным представителям, а также СМИ и людям, которым я доверяю, что не буду делать личных или совместных заявлений по этому поводу, так как понимала, что это еще сильнее отвлечет внимание от этого особенного для меня и моих партнеров момента.

Несмотря на это решение, я должна сообщить, что на меня постоянно оказывали давление, чтобы я выпустила заявление, оправдывающее действия мистера Луиса Рубиалеса. Более того, федерация разными способами и через разных людей давила на мое окружение (семью, друзей, партнеров по команде и так далее), чтобы получить заявление, которое имеет мало или вообще ничего общего с моими чувствами.

Не мое дело оценивать способы взаимодействия и добросовестность методов, но я уверена, что наша команда, как чемпион мира, не заслуживает такой манипулятивной, враждебной и принуждающей культуры. Инциденты такого рода добавляются к длинному списку ситуаций, которые игроки порицают в последние годы.

Этот случай, в который я оказалась вовлечена, стал последней соломинкой и, как многие могли видеть в телетрансляции церемонии награждения, сопровождался поведением, которое годами было частью ежедневной жизни нашей команды.

Учитывая все эти причины, я хочу подтвердить свою изначальную позицию, что я не обязана поддерживать человека, который совершил этот поступок против моего желания, без уважения ко мне, в исторический для меня и женского спорта в этой стране момент.

Ни при каких условиях я не могу нести ответственность за поддержку того, во что не верю, и именно поэтому я боролась со всем этим давлением. Я абсолютно не приемлю такое поведение.

Хочу закончить на том, что, хотя это мои слова, все игроки из Испании и со всего мира дали мне сил выступить с этим заявлением. Перед лицом такого проявления неуважения, невозможности признать собственные ошибки и взять на себя ответственность я заявляю, что не намерена играть за национальную команду, пока текущие руководители остаются на своих должностях», – говорится в заявлении Эрмосо.