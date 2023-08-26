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  • Футболистка Эрмосо – о поцелуе Рубиалеса: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка»

Футболистка Эрмосо – о поцелуе Рубиалеса: «Чувствовала себя жертвой неприемлемого сексистского поступка»

26 августа 2023, 10:58
6

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо опубликовала официальное заявление в связи с инцидентом с Луисом Рубиалесом.

  • Испанки в воскресенье выиграли женский ЧМ.
  • После финала президент RFEF участвовал в церемонии награждения.
  • Когда Рубиалес награждал Эрмосо, он поцеловал ее в губы.
  • Главу испанского футбола призывали уйти в отставку, но тот отказался.

«После достижения одной из самых важных целей в моей спортивной карьере и нескольких дней осмысления я хочу от души поблагодарить моих партнеров по команде, болельщиков, подписчиков, СМИ и всех, кто помог сбыться этой мечте. Ваш труд и безусловная поддержка были фундаментальной частью победы на чемпионате мира.

К сожалению, возможность радоваться оказалась недолгой. Хотя мне действительно не хочется устраивать массовые судебные разбирательства, я чувствую необходимость заявить, что объяснения мистера Луиса Рубиалеса по поводу неприятного инцидента совершенно лживы и являются частью манипулятивной культуры, которую он сам же и сформировал.

Я хочу прояснить, что никакого разговора, на который мистер Луис Рубиалес ссылается в своем заявлении, никогда не было, не говоря уж о согласии на поцелуй. Хочу повторить, как уже говорила ранее, что этот эпизод мне не понравился.

Ситуация шокировала меня на фоне празднования, которое происходило в тот момент, и по прошествии времени, глубже оценив свои первоначальные ощущения, я чувствую необходимость рассказать об этом инциденте, поскольку я убеждена, что ни один человек, чем бы он ни занимался, не должен становиться жертвой такого поведения.

Я чувствовала себя уязвимой, жертвой импульсивного, сексистского, неприемлемого поступка без какого-либо согласия с моей стороны. Проще говоря, ко мне проявили неуважение.

Меня попросили выпустить совместное заявление, чтобы смягчить давление на президента, но в тот момент я думала лишь о том, чтобы насладиться историческим достижением с моими партнерами по команде. По этой причине я сообщила федерации и ее многочисленным представителям, а также СМИ и людям, которым я доверяю, что не буду делать личных или совместных заявлений по этому поводу, так как понимала, что это еще сильнее отвлечет внимание от этого особенного для меня и моих партнеров момента.

Несмотря на это решение, я должна сообщить, что на меня постоянно оказывали давление, чтобы я выпустила заявление, оправдывающее действия мистера Луиса Рубиалеса. Более того, федерация разными способами и через разных людей давила на мое окружение (семью, друзей, партнеров по команде и так далее), чтобы получить заявление, которое имеет мало или вообще ничего общего с моими чувствами.

Не мое дело оценивать способы взаимодействия и добросовестность методов, но я уверена, что наша команда, как чемпион мира, не заслуживает такой манипулятивной, враждебной и принуждающей культуры. Инциденты такого рода добавляются к длинному списку ситуаций, которые игроки порицают в последние годы.

Этот случай, в который я оказалась вовлечена, стал последней соломинкой и, как многие могли видеть в телетрансляции церемонии награждения, сопровождался поведением, которое годами было частью ежедневной жизни нашей команды.

Учитывая все эти причины, я хочу подтвердить свою изначальную позицию, что я не обязана поддерживать человека, который совершил этот поступок против моего желания, без уважения ко мне, в исторический для меня и женского спорта в этой стране момент.

Ни при каких условиях я не могу нести ответственность за поддержку того, во что не верю, и именно поэтому я боролась со всем этим давлением. Я абсолютно не приемлю такое поведение.

Хочу закончить на том, что, хотя это мои слова, все игроки из Испании и со всего мира дали мне сил выступить с этим заявлением. Перед лицом такого проявления неуважения, невозможности признать собственные ошибки и взять на себя ответственность я заявляю, что не намерена играть за национальную команду, пока текущие руководители остаются на своих должностях», – говорится в заявлении Эрмосо.

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Источник: твиттер Дженнифер Эрмосо
Испания. Примера Испания
Комментарии (6)
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Бригадный
1693038187
Эрмосо испытала невыносимые страдания. Когда это гавнюк Рубилис схватил ее за голову и полез целоваться. Ей нужно срочно иск к этому гавнюку подавать миллионов на 100 еуро. А гавнюк должен уже на тюремных нарах куковать. А не раздумывать об отставке.
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GermanVo
1693041103
Очередная европейская клоунада. Тренер на радостях поцеловал в губы. На видео видно, что мужик просто радовался и целовал без какого-то сексуального подтекста. Он же не на клыка ей кинул, не надругался. Вон Брежнев полстраны в губы засосал, никто слова не сказал.
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Александр52
1693041360
Посмотрите внимательно фото этого случая. Она его сама обнимает, её ладони за его спиной, её руки расположены горизонтально, ни малейшего сопротивления или отвращения от поцелуя. Думаю, это спланированная провокация со стороны группы футболисток. Позор.
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k611
1693045985
Такое ощущение что на неё надавили (такая подача информации) чтобы главу сместить с поста.
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Oldtrafford83
1693113449
Необходимо снять кино по этой истории, зинченка первым побежит в кино ибо слёз будет много)))
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