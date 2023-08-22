Ташуев раскритиковал «Оренбург» за выбор нового тренера

Бывший тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал назначение испанца Давида Деограсии на пост главного тренера «Оренбурга».

«Я сталкивался с ним перед Солигорском. Он работал в академии «Шахтера». Здоровались с ним, пару раз кушали на базе вместе. Человек без опыта, без ничего.

Я смотрел матчи академии. Ничего там необычного не было. Вообще не понимаю назначения человека, который никогда не работал на этом уровне. Модно стало назначать испанцев», – сказал Ташуев.

Испанец сменил Иржи Ярошика.

Ярошик тренировал команду с 22 июня.

«Оренбург» идет на последнем месте в РПЛ.

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