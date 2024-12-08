⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура

Сегодня, 8 декабря, завершился 18-й тур РПЛ. Турнир ушел на паузу до марта.

Открыли день «Динамо» и «Химки» (4:1). Затем сыграли «Факел» и ЦСКА (0:1).

В матче аутсайдеров встретились «Ахмат» и «Оренбург» (1:0).

В центральной игре тура попробовали выявить сильнейшего «Краснодар» и «Локомотив» (0:0). Краснодарцы вышли на первое место.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Тюкавин, 14; 2:0 – Карраскаль, 50; 2:1 – Мирзов, 58; 3:1 – Тюкавин, 78; 4:1 – Грулев, 90.

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Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Мусаев, 13.

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Ахмат (Грозный) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Жиров, 50.

Краснодар – Локомотив (Москва) – 0:0

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Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бонгонда, 53; 2:0 – Угальде, 62; 3:0 – Барко, 64.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Лончар, 10; 1:1 – Мостовой, 21; 1:2 – Дзюба, 40.

Удаление: Данилин, 55 (вторая ж.к.) – нет.

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Олейников, 32; 1:1 – Ороз, 37 (в свои ворота); 2:1 – Мохеби, 50; 3:1 – Осипенко, 72 (с пенальти).

Удаление: нет – Ороз, 82 (вторая ж.к.).

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Динамо Мх (Махачкала) – Рубин (Казань) – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Джапо, 16; 2:0 – Мрезиг, 39; 2:1 – Йокич, 43; 2:2 – Тесленко, 56; 2:3 – Шабанхаджай, 69.

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