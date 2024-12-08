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    • ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура

    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура

    Сегодня, 8 декабря, завершился 18-й тур РПЛ. Турнир ушел на паузу до марта.

    Открыли день «Динамо» и «Химки» (4:1). Затем сыграли «Факел» и ЦСКА (0:1).

    В матче аутсайдеров встретились «Ахмат» и «Оренбург» (1:0).

    В центральной игре тура попробовали выявить сильнейшего «Краснодар» и «Локомотив» (0:0). Краснодарцы вышли на первое место.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Динамо (Москва) – Химки – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тюкавин, 14; 2:0 – Карраскаль, 50; 2:1 – Мирзов, 58; 3:1 – Тюкавин, 78; 4:1 – Грулев, 90.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Факел (Воронеж) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Мусаев, 13.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Жиров, 50.

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бонгонда, 53; 2:0 – Угальде, 62; 3:0 – Барко, 64.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Акрон (Тольятти) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Лончар, 10; 1:1 – Мостовой, 21; 1:2 – Дзюба, 40.

    Удаление: Данилин, 55 (вторая ж.к.) – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Олейников, 32; 1:1 – Ороз, 37 (в свои ворота); 2:1 – Мохеби, 50; 3:1 – Осипенко, 72 (с пенальти).

    Удаление: нет – Ороз, 82 (вторая ж.к.).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо Мх (Махачкала) – Рубин (Казань) – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Джапо, 16; 2:0 – Мрезиг, 39; 2:1 – Йокич, 43; 2:2 – Тесленко, 56; 2:3 – Шабанхаджай, 69.

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    Комментарии (43)
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    Anton01011969
    1733595743
    Спартак с Победой!!! По весне не сбавлять обороты!!!
    Ответить
    Anton01011969
    1733595775
    Акрон, продолжать в том же духе!!! Красавцы!!!
    Ответить
    bratskij
    1733595895
    Смотрю ящик, там там Лапочкин разрешил всем зенитовцам забивать руками, им все можно и можно даже не стесняться.
    Ответить
    n876
    1733596069
    Зенит позор российского футбола
    Ответить
    ziborock
    1733596204
    Когда Зенит судят честно то его и Акрон и Крылья могут обыграть!
    Ответить
    a_who
    1733599128
    Спартак ! ну вы знаете )
    Ответить
    Интерес
    1733644588
    "Динамо" выиграет с трудом(они в кризисе),Лысый героически скатает очередную ничейку(ему и с победы нет никаких гандикапов-всё прокакали в этом году),Ахмат попытается обелить себя,с непредсказуемым результатом,а "Краснодар"....Тут два неудачника просто обязаны подарить зрелище,а вот кто победит-прогнозировать сложно.Хотя склоняюсь к варианту "Краснодар".
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    Тинез Розоп
    1733646780
    Кони и Паровозики должны победить. Всё для красоты и плотности в таблице. Отрываться никто не должен. Конец должен быть интересен…
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    Борис34684
    1733650803
    Охота победы Локомотива, интрига весной будет зашкаливать. Ну а армейцы шестое место думаю не отдадут.
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    The only one
    1733659639
    Паровозики, менты, быки, неразлучная парочка. Это всё ничто. Факел- вот где сила!!!
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