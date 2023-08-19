Энрике прокомментировал переход Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своем отношении к уходу из клуба нападающего Неймара.

Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» после 6 сезонов в Лиге 1.

Его купили за 90 миллионов евро.

Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.

«Думаю, переезд Неймара в Саудовскую Аравию – это хорошо для всех. Я должен поблагодарить его за поведение, которое он демонстрировал с момента моего прихода.

Это футболист мирового класса, я желаю ему удачи в новом приключении», – заявил Энрике.