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    • Энрике прокомментировал переход Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль»

    Энрике прокомментировал переход Неймара из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своем отношении к уходу из клуба нападающего Неймара.

    • Бразилец перешел в «Аль-Хиляль» после 6 сезонов в Лиге 1.
    • Его купили за 90 миллионов евро.
    • Неймар заработает за 2 года в Саудовской Аравии 300-400 миллионов евро.

    «Думаю, переезд Неймара в Саудовскую Аравию – это хорошо для всех. Я должен поблагодарить его за поведение, которое он демонстрировал с момента моего прихода.

    Это футболист мирового класса, я желаю ему удачи в новом приключении», – заявил Энрике.

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    Источник: PSG Talk

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