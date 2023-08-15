Экс-игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО

Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин объяснил решение отправиться добровольцем в зону СВО.

Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Бахмут.

– Андрей, с какого времени ты находишься в зоне СВО?

– С июля.

– Подписать контракт было осознанным выбором?

– 100%. Давно уже вынашивал эту идею.

– Что стало ключевым при подобном решении?

– Сложно сказать, что конкретно. Скорее, это совокупность определенных факторов.

– Сомнения были? Все же семья, родственники, о которых тоже надо думать.

– Сомнений не было, потому что я был уверен: меня поддержат в этом вопросе. Однозначно был настроен на то, чтобы официально стать бойцом отряда «Эспаньола», хотя ребята говорили, что я и так с ними уже давно, так как регулярно ездил к ним.

– Супруге о подписании контракта сказал по факту?

– Нет, до подписания. Возможно, я сделал это неправильно, но Наталья в итоге меня поддержала.

– В чем неправильность выражается?

– Как я преподнес ей это. Но давай без подробностей, пусть это останется внутри нашей семьи.