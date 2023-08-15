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    • Экс-игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО

    Экс-игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО

    Бывший защитник сборной России Андрей Соломатин объяснил решение отправиться добровольцем в зону СВО.

    Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Бахмут.

    – Андрей, с какого времени ты находишься в зоне СВО?

    – С июля.

    – Подписать контракт было осознанным выбором?

    – 100%. Давно уже вынашивал эту идею.

    – Что стало ключевым при подобном решении?

    – Сложно сказать, что конкретно. Скорее, это совокупность определенных факторов.

    – Сомнения были? Все же семья, родственники, о которых тоже надо думать.

    – Сомнений не было, потому что я был уверен: меня поддержат в этом вопросе. Однозначно был настроен на то, чтобы официально стать бойцом отряда «Эспаньола», хотя ребята говорили, что я и так с ними уже давно, так как регулярно ездил к ним.

    – Супруге о подписании контракта сказал по факту?

    – Нет, до подписания. Возможно, я сделал это неправильно, но Наталья в итоге меня поддержала.

    – В чем неправильность выражается?

    – Как я преподнес ей это. Но давай без подробностей, пусть это останется внутри нашей семьи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +105

      Имя на этом сайте 4 часа назад

      Все кто здесь поддержал Солому --поддержат и на деле.На фронт ! Даешь Ландон и Париж! Взять Европу и присоединить !

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      Рейтинг: +427

      За Московский ЦСКА > Имя на этом сайте 1 час назад

      Безымянный, хавальник прикрой. Найдем и воспитаем.

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      Рейтинг: +105

      Имя на этом сайте > За Московский ЦСКА 13 минут назад

      Вижу первого героя...Когда на фронт Вася ?

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