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  • Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО: «В Европе нас не ждут»

Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО: «В Европе нас не ждут»

15 августа 2023, 08:47
10

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.

Ранее Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Бахмут.

«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам [обращение]. Надо уже переходить от слов к делу. Пример – ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне.

Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут.

Можно сказать, стою у истоков создания «Эспаньолы», с октября 2022 года я начал ездить. Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами.

В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Соломатин Андрей
Комментарии (10)
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ilichkadr
1692079068
Браво, Андрей!!!
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acor94
1692080835
Предлагаю устроить матч : легенды Цска против легенд сборной на стадионе в Донецке
Ответить
eugen-han
1692081156
Молодец, так держать!
Ответить
Давид59
1692081472
Что-нибудь одно. Либо расширять империю, либо играть в Европе. И то и другое одновременно не получится.
Ответить
dragoon000320
1692084588
идиот
Ответить
Vratarь
1692088490
Ну, что сказать - мужик!! Соломатин - мужик!! А кто думает иначе - баба.
Ответить
vmonomah17
1692090194
В Европе на не ждут - Захарян с Кузяевым подтвердят)))
Ответить
mutabor0992
1692090311
Тогда объясни Дрюня,зачем туда Захарян поперся?
Ответить
Oldtrafford83
1692109424
Нас не ждёт в европе текущая власть т.к пляшут под дудку сша и англичан, в футболе и обычные люди как раз нас там ждут, есть друзья из Бельгии, Германии и Франции, на эту тему общались, они как обычные люди хотят чтобы эта шляпа закончилась, а их власти надо гнать ссаными тряпками т.к у них нет своего мнения. Нас начали гнобить ещё до 2014. Некому не нужна РФ как самостоятельная страна ибо слишком много ресурсов которые хотят использовать. А либерасты и навальнята пусть идут на йух со своими лозунгами.
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