Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО: «В Европе нас не ждут»

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.

Ранее Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Бахмут.

«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам [обращение]. Надо уже переходить от слов к делу. Пример – ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне.

Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут.

Можно сказать, стою у истоков создания «Эспаньолы», с октября 2022 года я начал ездить. Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами.

В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин.