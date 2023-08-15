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    • Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО: «В Европе нас не ждут»

    Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО: «В Европе нас не ждут»

    Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.

    Ранее Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился в Бахмут.

    «Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам [обращение]. Надо уже переходить от слов к делу. Пример – ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне.

    Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут.

    Можно сказать, стою у истоков создания «Эспаньолы», с октября 2022 года я начал ездить. Так случилось в жизни, что пришел в «Локомотив», был 94‑й год, команда только формировалась, что перешел в ЦСКА, все этапы проходил с клубами.

    В мае с командиром состоялся разговор, затем вступил в отряд», – сказал Соломатин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +796

      eugen-han 40 секунд назад

      Молодец, так держать!

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      Рейтинг: +3850

      acor94 6 минут назад

      Предлагаю устроить матч : легенды Цска против легенд сборной на стадионе в Донецке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19417

      ilichkadr 35 минут назад

      Браво, Андрей!!!

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