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  • Соломатин: «Хочу сменить Валуева в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»

Соломатин: «Хочу сменить Валуева в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»

12 мая 2023, 11:59
13

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о своих целях.

– В сентябре 2022 года вы стали муниципальным депутатом. Долго шли к этому?

– Год. Стал самовыдвиженцем от своего района, ходил по квартирам, общался с населением. Все лето на это ушло. В итоге набрал нужное число голосов.

– Больше полугода вы депутат. Как опыт?

– Жизнь всегда складывалась так, что приходилось многое перебарывать. Когда в 99‑м поехал с молодежной сборной России на турнир в Японию и Корею, пообещал себе, что в 2002‑м вернусь сюда уже в главной сборной. Так и получилось. Сейчас тоже ставлю себе самые большие задачи.

– Госдума?

– Да. Почему бы и нет?

– В чем сейчас черпаете мотивацию для жизни?

– Каждый человек ставит цель комфортно жить. Хочу вернуться на тот уровень, который у меня был, когда я играл в футбол. Как? За счет работы, работы и еще раз работы.

– Где бы хотели видеть себя через год?

– Прийти на смену Валуеву и Журовой в Госдуму и отменить карту болельщика. И вернуть пивас на стадион

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Соломатин Андрей
Комментарии (13)
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NewLife
1683883044
Оказывается у некоторых футболистов мозги имеются !
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АлексМак
1683886355
было бы неплохо осуществить эти планы
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Fialet
1683887529
Человеку, который говорит "пивас" нехер делать в Госдуме. Ну это в нормальном государстве...
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jek718875
1683888932
Вот это настоящий депутат,и сам пиво любит и о нас заботится, даю зелёный свет
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zigbert
1683896216
Наобещать можно как всегда золотые горы.
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Валя Ромашина
1683912932
Валуев из СПб и обнулитель его будет держать до последнего . Ему должны в скором будущем придумать сказку об участии в СВО . Медальку повесят . Так что оставь надежды
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