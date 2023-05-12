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    • Соломатин: «Хочу сменить Валуева в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»

    Соломатин: «Хочу сменить Валуева в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»

    Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал о своих целях.

    – В сентябре 2022 года вы стали муниципальным депутатом. Долго шли к этому?

    – Год. Стал самовыдвиженцем от своего района, ходил по квартирам, общался с населением. Все лето на это ушло. В итоге набрал нужное число голосов.

    – Больше полугода вы депутат. Как опыт?

    – Жизнь всегда складывалась так, что приходилось многое перебарывать. Когда в 99‑м поехал с молодежной сборной России на турнир в Японию и Корею, пообещал себе, что в 2002‑м вернусь сюда уже в главной сборной. Так и получилось. Сейчас тоже ставлю себе самые большие задачи.

    – Госдума?

    – Да. Почему бы и нет?

    – В чем сейчас черпаете мотивацию для жизни?

    – Каждый человек ставит цель комфортно жить. Хочу вернуться на тот уровень, который у меня был, когда я играл в футбол. Как? За счет работы, работы и еще раз работы.

    – Где бы хотели видеть себя через год?

    – Прийти на смену Валуеву и Журовой в Госдуму и отменить карту болельщика. И вернуть пивас на стадион

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2161

      jek718875 1 час назад

      Вот это настоящий депутат,и сам пиво любит и о нас заботится, даю зелёный свет

      0
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      Рейтинг: +1776

      Fialet 2 часа назад

      Человеку, который говорит "пивас" нехер делать в Госдуме. Ну это в нормальном государстве...

      0
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      Рейтинг: +436

      АлексМак 2 часа назад

      было бы неплохо осуществить эти планы

      0
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      Рейтинг: +124

      Slavan52 > АлексМак 18 минут назад

      В части жить по хорошему. Деньги большие всем не мешают. А в Думе они легкие

      0
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      Рейтинг: +18302

      NewLife 3 часа назад

      Оказывается у некоторых футболистов мозги имеются !

      0
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      Рейтинг: +1090

      SLADE2019 > NewLife 3 часа назад

      Где же ты мозги увидел? Его про депутатский опыт, а он как с молодежкой ездил куда то и дал слово с главной командой туда же вернуться. Само желание быть в Госдуме, оно у каждого почти что россиянина присутствует.

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