Соломатин вступил в отряд Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу»

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает телеграм-канал Mash.

Он получил позывной Солома и отправился на позиции.

«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это.

Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете.

Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного!

Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» – сказал Соломатин.