Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Соломатин вступил в отряд Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу»

    Соломатин вступил в отряд Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу»

    Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает телеграм-канал Mash.

    Он получил позывной Солома и отправился на позиции.

    «Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это.

    Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете.

    Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного!

    Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» – сказал Соломатин.

    Новости по теме
    Соломатин: «Хочу сменить Валуева в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион» 13
    Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав» 7
    Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад» 14
    Источник: Mash

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2023 14:25
    Рекомендуем
    Комментарии56
    ...
    • ...
      Рейтинг: +265

      Бригадный 8 августа, 12:15

      Страна, в которой садиста-психопата Бандеру сделали "батькой" суть страна упырей, бандеровских ублюдков. И проблемы в этой стране бандеровских ублюдков начались задолго до 2014 года. Лично я их наблюдал еще в 1991-м году. Тогда уже упырей множество повылазило в УССР. Но тогда еще было немало достойных нормальных людей. Ныне на бандеривщине нормальных людей поубивали-пересажали по тюрьмам-запугали. По лекалам натовских стратегов из бывшей УССР создали тупого бойцового пса. Готового выполнить любые команды своего хозяина. Любые. И убивать москалей эти упыри на своих тусовках призывали тоже задолго до 2014 года.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 8 августа, 09:25

      Достойный шаг, Андрей Юрьевич!!! ""*

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 8 августа, 07:58

      Михалыч и стукач Алёша З на этом сайте самые умные, доктора диванных степеней, как 2 собаки, всё пытаются отгавкаться после любой новости, продолжайте, с вами весело)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      SuperNils 7 августа, 19:02

      Убийца.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З 7 августа, 17:27

      Кто развязал то это , кто агрессор и за что воюете ?
      Армия создана для защиты Отечества , а на нас вроде никто не нападал.
      Решил подзаработать на жизни других и нашёл отмазку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak > Алексей З 7 августа, 18:02

      По твоему нужно было ждать ?
      Как Гитлер напал ?
      И просели чуть ли до Москвы ?
      на опережение никто не учил думать ?

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1200

      SuperNils > Sky Spartak 7 августа, 18:43

      С чего ты вообще взял, что на нас собирались нападать? Тебе по телеку так сказали, чтоб оправдать войну, и ты схавал эту инфу, как баран.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > SuperNils 7 августа, 20:01

      Может быть и не напали бы. Задавили бы тихой сапой.
      Хотя впрочем и сейчас всё по их плану.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Sky Spartak 7 августа, 20:07

      24.02. Маленькая и наглая Украина напала на огромную ЯДЕРНУЮ Россию.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Sky Spartak 7 августа, 20:43

      До 24.02.22 Россия продавала нефть-газ в Европу (читай НАТО, 29 европейских стран там из 31 членов организации) Получала ежегодно более 200 миллиарда евро от этого.На эти деньги не только пенсии и соц.пособия платили, на эти деньги делали танки, самолеты и прочее. Танк Т 90 стоит 2.5 млн. долларов, истребитель Су-27 от 30 до 40 млн. долларов.....Ну то есть НАТО собиралось напасть и одновременно деньгами снабжало для вооружения ???
      Россия привлекала иностранных инвесторов .Они строили автозаводы, другие предприятия.То есть создавали рабочие места, платили налоги в российский бюджет. Для чего это вдруг сотрудничество со странами НАТО ? Это такой хитрый план был ,сотрудничать с врагом ?)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Имя на этом сайте 7 августа, 20:44

      Голова Sky Spartak нужна чтобы думать САМОСТОЯТЕЛЬНО , а не кушать ложь пропага.н.донов. А то вон Соловьев про угрозу от НАТО всем пихал, а сам виллы в натовской стране купил за миллионы. Их сейчас конфисковали, а тебе вопрос ---стал бы он там покупать если бы всеръез верил в в нападение НАТО--нападение на ЯДЕРНУЮ Россию ? Ты попробуй САМ подумать, если осталось чем думать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Fialet 7 августа, 21:06

      Кто будет нападать на ЯДЕРНУЮ Россию ? Кому нужна ядерная в.ойна ? В ядерной войне победителей не будет, все проиграют ? Или ты где то в руководствах ззападных стран самоубийц увидел ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Sky Spartak 7 августа, 21:12

      Кто на нас собирался нападать ? Что ты несёшь ?
      Про Гитлера неудачный пример. Погугли пакт о ненападении Молотов - Риббентроп, мы дружили с фашистами и поделили Европу.
      Тебя мудака в школе этому не учили , займись самообразованием.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > Имя на этом сайте 7 августа, 21:20

      А где я сказал "нападать"? Русским языком написал, "задавили бы тихой сапой". Санкции начинались до известного события. Им любой повод подойдёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте > Fialet 7 августа, 21:35

      Им любой повод подойдёт.--------
      Санкции начались после Крыма в 2014. И заметь---я тут отвечал---писал про 200 миллиардов евро от Европы за газ , про иностранные инвестиции в Россию, автозаводы Мерседес, Форд, Фолльскваген в России и прочее...Все это было и с теми ккрымскими санкциями с 2014 до февраля 2022. Пока кое кто не обнаглел вконец и не решил всю чужую страну хапнуть.
      Так что давить ---это сказки пропаг.андонов, котоые народу впихнули. С 1991 до 2007 этой куйни вообще не было, пока ботоксный не решил выпендреж устроить ,Про Мюнхенскую речь 2007 слышал ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > Имя на этом сайте 7 августа, 22:46

      Да мне по большому счёту насрать. Гори оно всё синим пламенем.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak > Алексей З 7 августа, 23:47

      ТЫ мудак и ответь на вопрос, кто напал...при договоре ....!?????!!!
      СССР ? Или немцы ?!?!? ответишь ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak > SuperNils 7 августа, 23:56

      Смотрю инфу с двух сторон и доверия больше Раше,чем евроньюс с ******** и укропам...Хотел бы посмотреть на тебя когда твой сын в12 лет скажет, что он баба....
      Ты явно это отпразднуешь...с его друзьями...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1355

      Sky Spartak > Алексей З 7 августа, 23:58

      Ответь...
      Почему не удачный момент ?!!??!
      Потому что ты так сказал?*!?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1228

      inzek > Алексей З 8 августа, 01:45

      который раз читаю твой бред и на ум приходит только *рукалицо*

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > inzek 8 августа, 07:04

      Ты мой поклонник ?
      Может мои реплики в тебе ум и совесть пробудят.
      Читай.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15716

      Алексей З > Sky Spartak 8 августа, 10:23

      Дятел , поделили с Гитлером Европу ( Польшу ), наши оккупировали Прибалтику, немцы пошли галопом по Европе.
      Крепкая дружба с фашистской Германией , а уж в 41-ом Гитлер и на нас двинул.
      Только где ты параллели нашёл ? В Европе кроме нас ( Чехословакия , Венгрия ) никто свои танки на чужие территории не гонял и сейчас нам никто не угрожал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > inzek 21 час назад

      Что ты с ним разговариваешь? Это же Алексей Анальный! Или Навальный? Или Зональный. Точно фамилию не помню.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > Fialet 21 час назад

      Спроси у профессора, что было раньше " Мюнхенский сговор" или пакт молотова-риббентропа.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > Алексей З 16 часов назад

      Анальный, ты полный идиот в истории. Плохо тебя готовили пиндосы, но мог бы в Википедии посмотреть, кто когда заключал договоры с Гитлером, и как поляки с немцами делили Чехословакию. Как Польша отказалась пропустить Красную армию на помощь Чехословакии.
      И пиши вместо нас Украина. Не надо прикидываться русским. От твоих высеров укропом несет за версту!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 > SuperNils 14 часов назад

      Мирные хим и биолаборатории, базы НАТО мирно пришли к нашим границам, мирно готовили вакцины для уничтожения русских. разместили ядерное оружие с мирным атомом....прям сплошная идиллия. Мы же вероломно решили отстаивать свой суверенитет и саму жизнь.
      Так, баран-укрожоп?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv > Алексей З 14 часов назад

      не подменяй даты.!!!! Когда Гитлер пошел голопом по Европе, А ????? и Скажи-ка когда пакт М-Р был заключен.? А потом посмотри по датам кто и когда с Германией мирные договора в Европе подписывал, кого и когда Германия "освободила", как это тогда преподносилось свободословной прессой в США; про Зиги королевской семьи ВБ на Мюнхенской олимпиаде на слышал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      eugen-han 7 августа, 16:55

      Молодец! Знает, что делает, а главное зачем и для чего это нужно.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 7 августа, 16:52

      Не надо дзюбить то есть и Зюбу туда же

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1652

      koli4ka 7 августа, 16:43

      А чё так мало у коней деньжат за карьеру накосил,что на старости лет,почти в полтинник лет,не нашёл другого способа заработать на приличную жизнь,что пошел чмобиком соломой себе на пенсию зарабатывать,убивая тем самим людей.Да от таких упырей победильщиков в Европе морду воротят...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5733

      neim > koli4ka 7 августа, 16:49

      Это ты что ли Европа, мордоворот ?

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv > koli4ka 7 августа, 17:42

      просто скажи, а что же Европа после 02 мая морду не поворитила??

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7178

      sochi-2013 7 августа, 16:03

      Хорошо начал, но к чему дзюбу ввернул непонятно.
      За ПОСТУПОК полная уважуха!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 7 августа, 15:38

      Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу-----------
      Логика хрен поймешь.А санкции за что ?
      А соловьевскабеева с их воплями --Мы воюем с НАТО --врут что ли ?
      29 стран Европы в НАТО. Европа это и есть НАТО. Куда Солома хочет вернуться ? В НАТО с которым воевать поехал ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Имя на этом сайте 7 августа, 15:56

      ты извилинами пошевели, если они у тебя есть. может и поймёшь

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > evgevg13 7 августа, 17:05

      Вряд ли он поймёт, это же несгибаемый боец Михалыч))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2202

      evgevg13 > Oldtrafford83 8 августа, 07:31

      то есть шевелить там нечем. интересно, а что там? вата или опилки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4781

      Oldtrafford83 > evgevg13 8 августа, 07:54

      Да там уже сплошная перемога))
      Методичка у него толстая, сколько в бан не отправляй, всё равно возвращается, в общем это местный терпила, не обращай внимание)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      odessakmv > evgevg13 14 часов назад

      сало

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 