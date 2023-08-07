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  • Соломатин вступил в отряд Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу»

Соломатин вступил в отряд Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу»

7 августа 2023, 14:25
19

Бывший защитник ЦСКА Андрей Соломатин подписал контракт с околофутбольным батальоном Española и отправился защищать Артемовск (Бахмут), сообщает телеграм-канал Mash.

Он получил позывной Солома и отправился на позиции.

«Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения Española, чем горжусь. Спасибо русскому футболу и фанатизму за это.

Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это все прекрасно знаете.

Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы куда-то быстро вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Поэтому: один за всех, и все за одного!

Не надо дзюбить, надо уже потихонечку поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» – сказал Соломатин.

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Соломатин Андрей
Комментарии (19)
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GreyDM
1691408379
Уважуха!!!
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Бригадный
1691408757
Пошел парень бить бандеровских упырей. Респект!
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evgevg13
1691409094
Молодец!!!
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SuperNils
1691410101
Ну и всех наших футболёров туда же надо. Особенно зюбу.
Ответить
sochi-2013
1691413384
Хорошо начал, но к чему дзюбу ввернул непонятно. За ПОСТУПОК полная уважуха!
Ответить
koli4ka
1691415801
А чё так мало у коней деньжат за карьеру накосил,что на старости лет,почти в полтинник лет,не нашёл другого способа заработать на приличную жизнь,что пошел чмобиком соломой себе на пенсию зарабатывать,убивая тем самим людей.Да от таких упырей победильщиков в Европе морду воротят...
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eugen-han
1691416521
Молодец! Знает, что делает, а главное зачем и для чего это нужно.
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SuperNils
1691424170
Убийца.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1691475940
Достойный шаг, Андрей Юрьевич!!! ""*
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Бригадный
1691486113
Страна, в которой садиста-психопата Бандеру сделали "батькой" суть страна упырей, бандеровских ублюдков. И проблемы в этой стране бандеровских ублюдков начались задолго до 2014 года. Лично я их наблюдал еще в 1991-м году. Тогда уже упырей множество повылазило в УССР. Но тогда еще было немало достойных нормальных людей. Ныне на бандеривщине нормальных людей поубивали-пересажали по тюрьмам-запугали. По лекалам натовских стратегов из бывшей УССР создали тупого бойцового пса. Готового выполнить любые команды своего хозяина. Любые. И убивать москалей эти упыри на своих тусовках призывали тоже задолго до 2014 года.
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