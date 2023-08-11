Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в Кубке России, а какой мы выдумали?
    3 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?

    «Спартак» намекнул на причину поражения от «Урала»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в телеграме по итогам матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

    «Один из минусов футбола: все победные серии когда-то заканчиваются. К сожалению, наша подошла к концу сегодня.

    Обидное поражение в концовке третьего за семь дней матча. Мы обязательно проанализируем игру в Екатеринбурге, которая, без сомнений, дальше поможет нам стать лучшей версией себя», – написали москвичи.

    • 2 недели назад «Спартак» пытался перенести матч с «Уралом» с 11 на 12 августа. РПЛ отказала.
    • «Спартак» утратил 1-е место в РПЛ.
    • На него впервые в истории вышел «Урал».

    Новости по теме
    «Спартак» хочет расстаться с тремя игроками – Зобнин в их числе 8
    Зобнин может уйти из «Спартака» 9
    Зарема назвала четырех российских футболистов, способных заиграть в Европе 38
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2023 20:38
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +485

      JIEGEHDA 23 часа назад

      После поражения Зенита
      Семак " о судьях или плохо или молчать"
      Фаны Спартака: играть научитесь Семак дно бла бла бла
      Поражение Спартака
      Фаны Спартака: Газпром купил судью. Виноват судья . Виноват Голубь.виновата Уборщика плохо помыла . Или виноват Бог погода была не совсем такая как надо было . В любом случае Газпром купил всё

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Боцман52 > JIEGEHDA 23 часа назад

      Как раз абсолютное большинство болельщиков нашей команды винят в поражении свих, так сказать, "защитников" и вратаря. Никто про судью и далее по твоему списку не говорит, в отличии от ваших

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34926

      VVM1964 > JIEGEHDA 8 часов назад

      У тебя совсем плохо с "понималкой" - где хоть слово про судей и про газпрём ??? !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7183

      sochi-2013 11 августа, 22:25

      Булки не расслабляйте. Уже считали, что 3 очка в копилке.
      Забыли правило, что игра заканчивается не на 91-ой минуте, а по свистку судьи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1196

      qawzsexdr 11 августа, 22:19

      Урал просто "вазюкал" инородную команду, повырывал перьев из распущеного хвоста

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2941

      alefreddy 11 августа, 21:24

      лозунги и в том сезоне были а воз и ныне там.Одним словом дырявая защита

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19301

      NewLife 11 августа, 21:21

      Рябчук - норм игрок, хорошая покупка.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3584

      ПалкоВводецъ (returned) 11 августа, 20:51

      Просто срамтаку попалась первая более менее сильная команда. А их у нас в чемпионате больше половины. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 