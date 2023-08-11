«Спартак» намекнул на причину поражения от «Урала»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в телеграме по итогам матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:3).

«Один из минусов футбола: все победные серии когда-то заканчиваются. К сожалению, наша подошла к концу сегодня.

Обидное поражение в концовке третьего за семь дней матча. Мы обязательно проанализируем игру в Екатеринбурге, которая, без сомнений, дальше поможет нам стать лучшей версией себя», – написали москвичи.