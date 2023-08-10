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    Божович: «Не жалею, что назвал Спаллетти лысым гондоном»

    Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал критику в адрес экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.

    – Почему у вас отлично получалось с командами «второго слоя»: «Амкаром», «Москвой», «Ростовом» – в первый заход в «Арсенал», а в «Динамо» и «Локомотиве» не покатило?

    – Не дали поработать! В «Динамо» меня болельщики не приняли, скандировали постоянно: «Кобелев! Кобелев!» Я из маленькой страны приехал, кто я для них?

    То ли дело итальянцы! Вот Спаллетти – хороший тренер, кто бы спорил. Но как человек... Перед игрой с тобой обнимается. А потом выиграешь у него, так он тебя последними словами кроет!

    Кричит: «Vaffanculo!» («Иди в жопу!» – прим. «Бомбардира») Ссорится с нашими игроками, тренерами. Но мы тоже за словом в карман не лезли!

    – Не жалеете, что в нашумевшем интервью «РБ Спорт» назвали Спаллетти лысым гондоном?

    – Нет. Тренер он замечательный, но нельзя так себя вести! Когда его «Наполи» проиграл «Спартаку» в Лиге Европы, Рую Витории руку отказался пожать. Как так можно?

    Повторяю: ни одного плохого слова о Спаллетти как о тренере не скажу. Что тут можно говорить, если он первый раз со времен Марадоны «Наполи» чемпионом сделал! Но человеческие качества – это другое.

    – После тех цитат о Спаллетти, если честно, у многих было мнение, что вы давали его не очень трезвым.

    – Абсолютная неправда! Сейчас скажу то же самое!

    • Последней командой Божовича в России был тульский «Арсенал».
    • Он вылетел вместе с клубом из РПЛ, после чего уехал из страны.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2023 13:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6456

      subbotaspartak 10 августа, 17:06

      «Не жалею, что назвал Спаллетти лысым гондоном»... сказал г.ондон с волосками

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1837

      GermanVo 10 августа, 14:39

      Да его все лысым гондоном называли. Это нормально.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1401

      Номэд 10 августа, 14:16

      В сените все гондоны. И лысые и голубые...

      6
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    • ...
      Рейтинг: +1842

      Таврида 10 августа, 13:47

      "назвал Спаллетти лысым гондоном". А чё, так можно было???

      0
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