Божович: «Не жалею, что назвал Спаллетти лысым гондоном»

Бывший главный тренер «Амкара», «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал критику в адрес экс-тренера «Зенита» Лучано Спаллетти.

– Почему у вас отлично получалось с командами «второго слоя»: «Амкаром», «Москвой», «Ростовом» – в первый заход в «Арсенал», а в «Динамо» и «Локомотиве» не покатило?

– Не дали поработать! В «Динамо» меня болельщики не приняли, скандировали постоянно: «Кобелев! Кобелев!» Я из маленькой страны приехал, кто я для них?

То ли дело итальянцы! Вот Спаллетти – хороший тренер, кто бы спорил. Но как человек... Перед игрой с тобой обнимается. А потом выиграешь у него, так он тебя последними словами кроет!

Кричит: «Vaffanculo!» («Иди в жопу!» – прим. «Бомбардира») Ссорится с нашими игроками, тренерами. Но мы тоже за словом в карман не лезли!

– Не жалеете, что в нашумевшем интервью «РБ Спорт» назвали Спаллетти лысым гондоном?

– Нет. Тренер он замечательный, но нельзя так себя вести! Когда его «Наполи» проиграл «Спартаку» в Лиге Европы, Рую Витории руку отказался пожать. Как так можно?

Повторяю: ни одного плохого слова о Спаллетти как о тренере не скажу. Что тут можно говорить, если он первый раз со времен Марадоны «Наполи» чемпионом сделал! Но человеческие качества – это другое.

– После тех цитат о Спаллетти, если честно, у многих было мнение, что вы давали его не очень трезвым.

– Абсолютная неправда! Сейчас скажу то же самое!