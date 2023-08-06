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Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»

6 августа 2023, 21:35
1

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча с «Зенитом».

Московская команда выиграла со счетом 3:2. Вячеслав Грулев забил на 96-й минуте.

– Сейчас понятно, что у меня эмоции очень приятные, потому что мы в Санкт-Петербурге забили три гола и получилось выиграть. По игре надо сказать, мы терпели, это был наш не лучший матч. Второй тайм вообще терпели, бегали, старались, но я сказал, что эта игра была лучшей по характеру. Игроки все вместе работали, держали счет 2:1 до конца. В таких играх нужно выходить из зоны комфорта. Замены нам сегодня помогли. Соперник забил на 90-й минуте, могла повториться игра недельной давности, когда мы уступили победу. Лаксальт нашел в себе силы, пошел вперед и прострелил, а Грулев замкнул прострел.

– Вы сказали, что во втором тайме вашей команде приходилось много терпеть. С чем это связываете?

– Посмотрите, нужно сказать, что «Зенит» – лучшая команда в России. В России нет команд такого уровня, как «Зенит». Если я правильно помню, здесь выигрывало «Динамо» в Кубке и «Ахмат». А мы сегодня выиграли, забили три гола. Очень сильный соперник, сильные игроки. Перед игрой мы говорили, что если хотим быть успешными, нужно играть активнее. Не всегда в первом тайме получалось то, что хотели, во втором тайме вообще нет.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Личка Марцел
Комментарии (1)
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evgevg13
1691348675
Личка ошибся: забили все пять мячей. Хорошо, что сопернику больше, чем себе.
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