«Ожидаемо»: Петржела – о поражении «Зенита» от «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражении команды от «Динамо».

«Это было ожидаемо, потому что Личка супер-тренер. Он умница, знал, как играть с «Зенитом».

Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. «Зенит» не сдал свои позиции. Он все равно фаворит», – сказал Петржела.

«Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.

Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака