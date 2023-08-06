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    «Ожидаемо»: Петржела – о поражении «Зенита» от «Динамо»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражении команды от «Динамо».

    «Это было ожидаемо, потому что Личка супер-тренер. Он умница, знал, как играть с «Зенитом».

    Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. «Зенит» не сдал свои позиции. Он все равно фаворит», – сказал Петржела.

    • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

    Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2023 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +292

      erybov1965 6 августа, 21:57

      Согласен с Петржела,ожидаемо,но только не потому,что Личка супер-тренер,а потому,что Семак не очень сильный тренер,да и весь тренерский штаб Зенита.За 5 лет чемпионства при помощи дорогих легионеров и судейства,тренерский штаб потерял свое умение,если оно было конечно.

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      Рейтинг: +18907

      paracetamol 6 августа, 21:44

      Причем тут свинарник, обыгравший 2-х аутсайдеров, не понимаю. А зенитовских раздолбаев оштрафовать на месячную зарплату!

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