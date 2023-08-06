«Ожидаемо»: Петржела – о поражении «Зенита» от «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражении команды от «Динамо».
«Это было ожидаемо, потому что Личка супер-тренер. Он умница, знал, как играть с «Зенитом».
Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. «Зенит» не сдал свои позиции. Он все равно фаворит», – сказал Петржела.
- «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.
Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака
Источник: «Спорт-Экспресс»