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«Ожидаемо»: Петржела – о поражении «Зенита» от «Динамо»

6 августа 2023, 21:29
2

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на поражении команды от «Динамо».

«Это было ожидаемо, потому что Личка супер-тренер. Он умница, знал, как играть с «Зенитом».

Чемпионат будет очень интересный. Однако одно поражение ничего не значит. Все может случиться. «Зенит» не сдал свои позиции. Он все равно фаворит», – сказал Петржела.

  • «Зенит» выдал худший старт в РПЛ за последние 10 лет.
  • Команда занимает 8-е место в РПЛ и отстает от «Спартака» на 5 очков.

Первая победа Лички в Динамо подчеркнула кризис Зенита на старте сезона: он уже ощутимо отстал от Спартака

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Петржела Властимил
Комментарии (2)
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paracetamol
1691347487
Причем тут свинарник, обыгравший 2-х аутсайдеров, не понимаю. А зенитовских раздолбаев оштрафовать на месячную зарплату!
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erybov1965
1691348279
Согласен с Петржела,ожидаемо,но только не потому,что Личка супер-тренер,а потому,что Семак не очень сильный тренер,да и весь тренерский штаб Зенита.За 5 лет чемпионства при помощи дорогих легионеров и судейства,тренерский штаб потерял свое умение,если оно было конечно.
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