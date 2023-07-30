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    Ташуев высказался о судействе в матче с ЦСКА

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился эмоциями после матча второго тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

    • Матч в поле судил Владислав Безбородов.
    • В игре было 5 пенальти и 3 удаления.
    • У «Ахмата» на старте сезона 3 поражения подряд.

    «Такой матч сложно комментировать, он неоднозначный. Спрашивал ребят (про первый пенальти), сказали, что игра была в грудь, может, по касательной коснулся (руки), но почему красная карточка? Буква закона почему‑то сыграла в нашу сторону. Пенальти вообще не понял, потому что толкотня в штрафной. Из пальца все высосано, второй пенальти в том числе. Легкое прикосновение к игроку, который потом падает и встает. Понимаю, что эмоции, но когда ты находишься около бровки, чувствуется энергетика всего.

    Все равно доволен ребятами, создали намного больше моментов. У ЦСКА не могу вспомнить много опасных эпизодов, кроме их своеобразных пенальти. Даже вдесятером достаточно активно играли. Они сделали все, что могли и не могли. Готовность команды нормальная, хотя сейчас у нас сложная задача – две красные карточки у защитников. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

    Понимаю, что нужен результат, понимаю направление. Я обязан делать все для максимального достижения результата», – сказал Ташуев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    30.07.2023 23:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4514

      Ziklop 36 минут назад

      судьи накосячили знатно, такое впечатление что пообещали и тем и другим, вот и выкручивались как могли!

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