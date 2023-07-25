Семак оценил дебют Фернандеса за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника Марио Фернандеса за клуб из Петербурга.
– Сегодня дебютировал Марио Фернандес, вы переключились на схему с тремя центральными защитниками, сместили Караваева. Почему Марио Фернандес вышел именно так, а не наоборот?
– Для Марио, во-первых, это привычная позиция. Во-вторых, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Славы, он смотрелся хорошо физически, он часто оказывался против Бериши один в один.
Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надежно. Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму.
- Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
- «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
- У игрока есть российский паспорт.