Семак оценил дебют Фернандеса за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника Марио Фернандеса за клуб из Петербурга.

– Сегодня дебютировал Марио Фернандес, вы переключились на схему с тремя центральными защитниками, сместили Караваева. Почему Марио Фернандес вышел именно так, а не наоборот?

– Для Марио, во-первых, это привычная позиция. Во-вторых, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Славы, он смотрелся хорошо физически, он часто оказывался против Бериши один в один.

Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надежно. Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму.