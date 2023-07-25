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    Семак оценил дебют Фернандеса за «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника Марио Фернандеса за клуб из Петербурга.

    – Сегодня дебютировал Марио Фернандес, вы переключились на схему с тремя центральными защитниками, сместили Караваева. Почему Марио Фернандес вышел именно так, а не наоборот?

    – Для Марио, во-первых, это привычная позиция. Во-вторых, он только набирает форму. Эта позиция позволяет отдышаться или задержаться в атаке. Что касается Славы, он смотрелся хорошо физически, он часто оказывался против Бериши один в один.

    Нам нужен был быстрый игрок, который мог бы страховать и играть в этом отношении надежно. Оставили Караваева на этой позиции, а Марио выпустили на привычную, понимая, что игрового тонуса ему очень не хватает. Будем потихонечку набирать форму.

    • Фернандес провел 10 сезонов за ЦСКА, перейдя в команду в 2012 году.
    • «Зенит» подписал Марио в июле как свободного агента.
    • У игрока есть российский паспорт.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2023 23:28
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