Семин прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Юрий Семин порассуждал об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».

Венгерская команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.

«Ференцварош» дома был разгромлен «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.

«Это часть тренерской работы. Наверное, грубая осечка была, отсюда такое решение от руководства клуба. Всех тренеров увольняют.

Станислав очень хорошо работал в «Ференцвароше», но, повторюсь, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое.

Ждать его в России? Почему бы и нет? Он же тренер и должен работать дальше, вполне возможно, что его пригласят в Россию. Черчесов – тренер высокого уровня», – сказал Сeмин.