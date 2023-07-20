Семин прокомментировал увольнение Черчесова из «Ференцвароша»

Юрий Семин порассуждал об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша».
- Венгерская команда вылетела из Лиги чемпионов по итогам 1-го отборочного раунда.
- «Ференцварош» дома был разгромлен «Клаксвиком» (Фарерские острова) со счетом 0:3.
«Это часть тренерской работы. Наверное, грубая осечка была, отсюда такое решение от руководства клуба. Всех тренеров увольняют.
Станислав очень хорошо работал в «Ференцвароше», но, повторюсь, по мнению руководства, он допустил грубую ошибку, поэтому произошло такое.
Ждать его в России? Почему бы и нет? Он же тренер и должен работать дальше, вполне возможно, что его пригласят в Россию. Черчесов – тренер высокого уровня», – сказал Сeмин.
- Черчесов проработал в Будапеште полтора года.
- Он дважды привел команду к чемпионству.
- «Ференцварош» продолжит выступление в квалификации Лиги конференций.
Источник: Metaratings