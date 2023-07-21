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  • Все вокруг главной истории РПЛ этого лета: Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию, а «Зенит» получит 50 млн?

Все вокруг главной истории РПЛ этого лета: Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию, а «Зенит» получит 50 млн?

21 июля 2023, 00:46
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«Зенит» вот-вот стартует в чемпионате России, но все еще продолжает работу на трансферном рынке. Вчера мы рассказали о разборке «Зенита» со «Спартаком» по Страхине Эраковиче. Но, кажется, сейчас «Зенит» близок к организации главного трансфера чемпионата России этого лета – к продаже Малкома. За очень большие деньги.

Что вообще известно об этом трансфере?

Конкретики достаточно. «Зенит» может продать Малкома в Саудовскую Аравию. Вот главные инсайды и моменты вокруг всей этой истории:

• Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат» заявил: «У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов [евро], и с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам, она составит 10-12 млн в год. Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы [купить Малкома] за 50 млн».

«Зенит» почти сразу же опроверг: «Предложений по Малкому в наш клуб не поступало».

• FootMercato подсуетился со своим инсайдом: Малком нравится «Ливерпулю», но он сам надеется на возобновление переговоров с «ПСЖ».

• Спустя день после этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб не получал никаких предложений по Малкому. Сам Малком сказал: «Очень хорошо чувствую себя здесь. Я счастлив, мне здесь комфортно. Это отличная команда, клуб-семья, как «Барселона», и здесь много бразильцев. Я чувствую себя как дома».

• Журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио сказала, что главный претендент на Малкома – «Аль-Хиляль». И «Зенит» требует за него 50 млн евро.

• 15 июля сам Малком ответил на вопрос о выборе между «Зенитом» и предложением из Саудовской Аравии: «Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит». У меня контракт с «Зенитом». Предложение в 50 млн евро из Саудовской Аравии? Я ничего не знаю. У меня контракт с Зенитом».

• 18 июля. «Чемпионат» сообщил, что «Аль-Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Позже Ariyadhiah сказал, что «Зенит» согласился продать Малкома в «Аль-Хиляль», потому что получил исключительное предложение.

• Еще была информация, что Малком будет получать 18 млн евро в год. Но этот инсайд опроверг агент игрока.

Стоп, но ведь Малкомом интересовались «Ювентус» и «ПСЖ». Трансфер уже не состоится?

Разные источники говорили об интересе к Малкому зимой. Сейчас никто из авторитетных инсайдеров не рассказывал о возобновлении переговоров. Правда, сам Малком вспомнил о срыве перехода в «ПСЖ» в январе:

«Были интерес и обсуждения, но, к сожалению, не получилось. Но я продолжу работать. Я провел очень хороший сезон. Посмотрим, что случится в будущем. А если не случится, то я останусь в «Зените» и буду счастлив. Если обсуждения и продолжаются, то я ничего об этом не знаю. Мое будущее – это работа агента. Я знаю, что он хорошо позаботится обо всем. Я концентрируюсь только на футболе».

«Аль-Хиляль»? А что это за клуб?

Один из главных игроков летнего трансферного окна. «Аль-Хиляль» уже закупился на 118 млн евро:

С 1 июля «Аль-Хиляль» работает с бывшим тренером «Спортинга» и «Бенфики» Жорже Жезусом. Пока официальные лица «Аль-Хиляля» не комментировали интерес к Малкому. Зато президент клуба Фахад бин Нафель сказал: «Мы говорили с Жорже [Жезусом]. Сильный фланговый полузащитник – один из его запросов. Работаем над подписанием такого игрока».

Фото: официальный сайт «Зенита»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Аль-Хиляль Малком
Комментарии (3)
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SuperNils
1689844849
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
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Вомбат
1689847448
19 июля вышло очередное опровержение этого фейка. Но какое дело Бомбардиру до таких мелочей. И не только Бомбардиру. Вот и Совспорт радостно написал, что а Хиляле Малком будет получать 18 млн, то есть "в 3 раза больше, чем получал в СБГ". Хотя совсем недавно в исполнении официальных лиц звучала цифра 3.5 млн основная зарплата плюс бонусы до 1.5 млн. Но какая разница для московских СМИ - 5 или 6 млн получил Малком за прошлый сезон? Главное, поддержать фейк.
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paracetamol
1689961625
Да и без Малколма Зенит будет чемпионом, а 50 лямов на дороге не валяются!
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