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    • Все вокруг главной истории РПЛ этого лета: Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию, а «Зенит» получит 50 млн?

    Все вокруг главной истории РПЛ этого лета: Малком действительно уедет в Саудовскую Аравию, а «Зенит» получит 50 млн?

    «Зенит» вот-вот стартует в чемпионате России, но все еще продолжает работу на трансферном рынке. Вчера мы рассказали о разборке «Зенита» со «Спартаком» по Страхине Эраковиче. Но, кажется, сейчас «Зенит» близок к организации главного трансфера чемпионата России этого лета – к продаже Малкома. За очень большие деньги.

    Что вообще известно об этом трансфере?

    Конкретики достаточно. «Зенит» может продать Малкома в Саудовскую Аравию. Вот главные инсайды и моменты вокруг всей этой истории:

    • Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат» заявил: «У нас есть информация, что на грани отъезд Малкома в Саудовскую Аравию. Получено предложение почти на 50 миллионов [евро], и с ним лично согласована зарплата. По каким-то оценкам, она составит 10-12 млн в год. Я пытался узнать в «Зените». Они почему-то и не отрицают, и не говорят, что это случилось. У Малкома стоят отступные в 60 млн. Если саудовский клуб не хочет вступать в переговоры с «Зенитом», то должен заплатить 60 млн. Но пока что вроде хотели бы [купить Малкома] за 50 млн».

    «Зенит» почти сразу же опроверг: «Предложений по Малкому в наш клуб не поступало».

    • FootMercato подсуетился со своим инсайдом: Малком нравится «Ливерпулю», но он сам надеется на возобновление переговоров с «ПСЖ».

    • Спустя день после этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб не получал никаких предложений по Малкому. Сам Малком сказал: «Очень хорошо чувствую себя здесь. Я счастлив, мне здесь комфортно. Это отличная команда, клуб-семья, как «Барселона», и здесь много бразильцев. Я чувствую себя как дома».

    • Журналистка бразильского Goal Раиса Симплисио сказала, что главный претендент на Малкома – «Аль-Хиляль». И «Зенит» требует за него 50 млн евро.

    • 15 июля сам Малком ответил на вопрос о выборе между «Зенитом» и предложением из Саудовской Аравии: «Зенит» или Саудовская Аравия? «Зенит». У меня контракт с «Зенитом». Предложение в 50 млн евро из Саудовской Аравии? Я ничего не знаю. У меня контракт с Зенитом».

    • 18 июля. «Чемпионат» сообщил, что «Аль-Хиляль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Позже Ariyadhiah сказал, что «Зенит» согласился продать Малкома в «Аль-Хиляль», потому что получил исключительное предложение.

    • Еще была информация, что Малком будет получать 18 млн евро в год. Но этот инсайд опроверг агент игрока.

    Стоп, но ведь Малкомом интересовались «Ювентус» и «ПСЖ». Трансфер уже не состоится?

    Разные источники говорили об интересе к Малкому зимой. Сейчас никто из авторитетных инсайдеров не рассказывал о возобновлении переговоров. Правда, сам Малком вспомнил о срыве перехода в «ПСЖ» в январе:

    «Были интерес и обсуждения, но, к сожалению, не получилось. Но я продолжу работать. Я провел очень хороший сезон. Посмотрим, что случится в будущем. А если не случится, то я останусь в «Зените» и буду счастлив. Если обсуждения и продолжаются, то я ничего об этом не знаю. Мое будущее – это работа агента. Я знаю, что он хорошо позаботится обо всем. Я концентрируюсь только на футболе».

    «Аль-Хиляль»? А что это за клуб?

    Один из главных игроков летнего трансферного окна. «Аль-Хиляль» уже закупился на 118 млн евро:

    С 1 июля «Аль-Хиляль» работает с бывшим тренером «Спортинга» и «Бенфики» Жорже Жезусом. Пока официальные лица «Аль-Хиляля» не комментировали интерес к Малкому. Зато президент клуба Фахад бин Нафель сказал: «Мы говорили с Жорже [Жезусом]. Сильный фланговый полузащитник – один из его запросов. Работаем над подписанием такого игрока».

    Фото: официальный сайт «Зенита»

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12834

      Вомбат 17 минут назад

      19 июля вышло очередное опровержение этого фейка. Но какое дело Бомбардиру до таких мелочей. И не только Бомбардиру. Вот и Совспорт радостно написал, что а Хиляле Малком будет получать 18 млн, то есть "в 3 раза больше, чем получал в СБГ". Хотя совсем недавно в исполнении официальных лиц звучала цифра 3.5 млн основная зарплата плюс бонусы до 1.5 млн. Но какая разница для московских СМИ - 5 или 6 млн получил Малком за прошлый сезон? Главное, поддержать фейк.

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      Рейтинг: +865

      Илья Егоров > Вомбат 9 минут назад

      А какое именно опровержение? Слова Семака? Вот эти:

      "К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба".

      Ну, так здесь нет ничего опровергающего.

      По зарплате мы все прекрасно написали: одно медиа дало информацию, ее опроверг агент. Мы расписали, как выглядит ситуация со всех сторон. Если бы мы дали инсайд без комментария агента, то, да, это бы смотрелось как разгон фейка (фейк

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      Рейтинг: +1162

      SuperNils 1 час назад

      Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.

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