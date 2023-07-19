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  • «Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что?

«Спартак» согласовал трансфер защитника «Црвены Звезды», но пришел «Зенит», предложил столько же и перехватил его. Что?

19 июля 2023, 23:17
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Вокруг «Зенита» много важного в это трансферное окно. Сначала появились слухи об отъезде Малкома в Саудовскую Аравию за огромную сумму. Потом – тот самый трансфер Марио Фернандеса, очень-очень громкий и грустный кейс.

Главная грусть в переходе Фернандеса в «Зенит» – это то, что все почему-то происходит именно с ним

Теперь «Зенит» перехватил у «Спартака» игрока. Причем «Спартак», кажется, успел согласовать все главные детали.

О ком речь?

О 22-летнем центральном защитнике «Црвены Звезды» Страхине Эраковиче. В свои годы он уже трехкратных чемпион Сербии и футболист сборной страны. В прошлом сезоне чемпионата Сербии Эракович провел 27 матчей и забил 2 гола. У Эраковича был опыт выступлений в еврокубках, он ездил с Сербией на чемпионат мира в Катар.

Прошлой зимой Эраковичем интересовался «Краснодар». Sport24 писал, что клубы не договорились о сумме выкупа.

Сейчас «Спартак» договорился об Эраковиче, но пришел «Зенит». Хотя интерес от него был раньше

Вот вся ситуация в таймкодах:

• 15 июля появились первые сообщения, что «Спартак» договаривается с «Црвеной Звездой» по Эраковичу. 17 июля Sport24 написал, что сделка составит 7 млн евро, Страхиня Эракович подпишет контракт по схеме 3+1 с зарплатой в 1 млн евро в год.

• В этот же день сербское медиа Maxbetsport написало, что «Црвена Звезда» отменила сделку со «Спартаком», а сам Эракович перейдет в «Зенит»: у петербуржцев было приоритетное право выкупа. Чуть позже это подтвердил инсайдер Иван Карпов.

Sportal пишет, что предложение «Зенита» и «Спартака» были одинаковые. «Црвена Звезда» получит 10% от будущей продажи. Sport24 говорит, что «Зенит» объявит о покупке 20 июля. По данным этого же источника Эракович уже в Санкт-Петербурге, но останется в аренде в «Црвене» до зимы.

Что примечательно: слухи связывали Эраковича и «Зенит» еще прошлым летом. Тогда гендир «Зенита» Александр Медведев рассказывал: «На позицию левого центрального защитника мы настроены найти замену Ракицкому, чтобы у него была такая же волшебная левая нога, как у Ярослава. Насколько я знаю, Эракович – правоногий. Кроме того, в рамках партнерства ослаблять «Црвену Звезду» перед квалификацией Лиги чемпионов было бы не по-партнерски».

Сам Эракович тогда говорил: «В России хороший футбол, «Зенит» – отличный клуб. Но сейчас я футболист «Црвены Звезды». Я ничего не знаю о трансфере».

«Спартак» уже отреагировал на эту историю

Вот слова главы пресс-службы клуба Дмитрия Зеленова: «Давайте я так отвечу по трансферу: я не буду изменять себе и комментировать трансферные слухи до официального объявления, но тут, что говорить, это секрет Полишинеля, интерес к этому футболисту действительно был, но, вероятно, в «Спартаке» его не будет. Почему и как – пусть об этом скажет сам Эракович, когда его об этом спросят. Скажем так, что «Спартаку» нужны сильные футболисты, которые не меняют свое мнение каждый день. Пусть это будет кто-то другой».

А вот комментарий генерального директора «Спартака» Олега Малышева: «Мы – «Спартак». Хотим, чтобы у нас играли футболисты, которые хотят тут играть. Если хочешь играть за «Зенит» – адьос. На данный момент мы рассматриваем другие варианты. Эраковича в «Спартаке» не будет».

Фото: imago-images.de, Maxim Konstantinov/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Спартак Црвена Звезда Эракович Страхиня
Комментарии (30)
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Lilipyt
1689764425
В чемпионате германии ни кто не ноет когда Бавария выкупает всех игроков у своих конкурентов. Спартак продаст и плакать потом будет. Таков уровень "легенды"
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Вомбат
1689764428
Можно и короче: Зенит следил за игроком своего сербского фарм-клуба и оформил на него приоритет. Но этим летом в этот газовый клуб пришел Спартак и по-цыгански попытался увести игрока. Тогда Зенит использовал свое право. Только и всего.
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НикКин
1689764961
Рфс параша зенит цска спартак помойка ваша
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DOCTOR PENALTY
1689769177
Видимо Эракович происходит от ЭРОТИКА, в Зените её больше ( Дзюба с Азмункой постарались), вот поэтому серб и рванул в Питер. )
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Plyash
1689781105
О чём спор,просто Эракович повёл себя,как двуликий Анус,выжидая выгоду,которую,видимо и поимел от южно-американской команды,только и всего. Красно-белым такие не нужны,пусть будет голубым.
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ziborock
1689781752
Без Зенита в ЧР нельзя! Зенит как проверка на вшивость, хочешь играть в футбол - играй, хочешь денег - иди в Зенит как Эракович - 10-ым защитником! Хотя может капусто пожиратель (тот что с козлиной бородкой) что то знает и решил играть автобусом!)))
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ziborock
1689782146
Кто играет и болеет за Зенит, у того пукан горит!)))
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Боров мясной
1689783033
Может договорщики хотели получить личную выгоду от сделки, поэтому и просрали игрока!
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diamondfan
1689797422
Спортак Дерьмище!
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