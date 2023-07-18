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  • Главная грусть в переходе Фернандеса в «Зенит» – это то, что все почему-то происходит именно с ним

Главная грусть в переходе Фернандеса в «Зенит» – это то, что все почему-то происходит именно с ним

18 июля 2023, 00:48
11

Я уже много лет в спортивных медиа, поэтому частично убил в себе футбольного романтика. Собственно, из-за этого не вижу ничего жутко критичного, если игрок уходит к принципиальному сопернику. Жизнь разная и причины на те или иные поступки тоже разные: симпатия родных, желание семьи пожить в другом месте, контракт пожирнее. Да что угодно.

Переход Марио Фернандеса я тоже воспринял спокойно. Он не променял ЦСКА на «Зенит», потому что вообще не имел контракта с ЦСКА, как оказалось (хотя у ЦСКА мнение другое). «Зенит» сейчас – лидер российского футбола, плюс может предложить Фернандесу, который спустя год отсутствия вроде бы и не особо нужен ЦСКА, лучшие условия. Жизнь только ехидно тычет в лопатку за слова «Никогда не перейду в «Зенит» – но даже этот прикол растворится со временем.

Все нормально. Понять можно. На этом моменте футбол перетекает в бизнес, в сражения агентов, в возможности переманивать к себе сильных игроков.

Но, знаете, во всей этой истории все же есть деталь, которая лично меня смущает по-настоящему. И от нее реально становится грустно. Все это происходит именно с Марио Фернандесом – с человеком, чье будущее мы даже не могли представить вот так. Чтобы оценить мои эмоции и понять мои мысли, предлагаю два таймлайна.

Первый – сезон-2021/22. Странный сезон для ЦСКА с падением на пятое место, игровым кризисом. Марио тогда носился в обороне ЦСКА: без прежней искры, с усталостью, но с колоссальным старанием. Фернандес был одним из лучших в рассыпавшемся ЦСКА. Как и всегда. Поэтому фанаты приняли его слова «Я чувствую невероятное изнеможение» и решение приостановить карьеру (с последующим отъездом в Бразилию) с пониманием.

Стороны пожали руки и попрощались на неопределенное время с чувством, что в будущем еще поработают вместе. Потому что символизм Марио и любовь к нему остались.

Второй таймлайн – события от 17-го июля 2023 года. К тому моменту многие уже переварили переход Фернандеса в «Зенит», но жизнь подготовила новые удивления:

• Фраза «Изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке». Вроде бы и нормально, потому что игрок готовится к уходу в «Зенит», но все равно есть осадочек.

• Еще одна фраза Фернандеса, в котором он как бы наехал на ЦСКА за то, что не клуб не хотел платить за него «Интернасьоналу».

• Заявление ЦСКА, что из переговоров вышла именно сторона игрока.

• Петиция фанатов ЦСКА с требованием убрать граффити с Фернандесом на «ВЭБ Арене» (кстати, как вы к этому относитесь? Голосуйте по ссылке).

Зачем перечисление всех этих событий, которые вы и так видели сегодня в ленте? Для контраста.

Все это произошло не с футболистом, который год-два назад перешел в клуб, а с Фернандесом. Не с игроком запаса, а с Фернандесом, который был железным – наравне с тем же Акинфеевым. С Фернандесом, который стал символом современного ЦСКА и один из немногих, кто помнит последние победы в клубе.

И так в целом-то не очень приятная ситуация. Но максимально противно и странно, когда понимаешь: все произошло именно с Марио Фернандесом. Не было никаких предпосылок этому уходу. Он просто случился, да еще и с таким неприятным шлейфом.

Да еще и почему-то с Марио Фернандесом. Какой-то абсурд со всех сторон.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ЦСКА, телеграм-канал ЦСКА

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (11)
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kvm
1689615741
Зенит из любого гнилушку сделает...
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Давид59
1689618283
Зенит его уже приглашал и получал отлуп. Все вопросы к Марио. Думаю, Зенит и на этот раз готовился к отказу.
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Garrincha58
1689623166
а что тут такого произошло человек остался без работы и должен же он куда то устроиться, чтобы было на что жить тут и подвернулся новый работодатель вот и всё он что мать или Родину предал всего лишь нашёл новое место работы вам бы коз..м кто его хает предложили выгодное место вряд ли бы кто отказался
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eugen-han
1689626438
Автору невдомёк почему не было контакта с ЦСКА,- это серьёзно? Вот только придуриваться не надо, ладно? Бразилец зачем поехал в Бразилию, когда он мог, как новоявленный россиянин получить по окончании контракта работу в России ? Да он так и сделал собственно, но только сейчас, когда действительно уже истёк с цска контакт, который этот персонаж почему-то приостановил как легионер, но под каким-то придуманным и невнятным предлогом. Хотя, конечно писали, что Фернандес не хочет продлевать с лыжниками контакт, но при этом умалчивали так лукаво, что контакт ещё не истёк. Есть практика, когда клуб хочет заранее переподписать=продлить контракт с игроком.Ну то есть бразильян тупо решил досрочно непродлевать и в тоже время, досрочно уйти, воспользов
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DemSerg
1689653422
ЦСКА не нужны такие дырявые шкуры.
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bijeSAMARA
1689656998
Такое с каждым может произойти в нынешнее время, у кого есть возможность зарабатывать по несколько миллионов в месяц.. скорее всего уже теряется или может даже затмевается понимание о значимости, так как собственная значимость перевешивает
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JTherry
1689667472
вчера Футбольный Биги опубликовал пост о трансфере Фернандеса, в котором Марио с агентом высказались по поводу граффити: "...граффити можете замазать, краску я оплачу, зарплата у меня снова большая"...)
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