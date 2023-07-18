Главная грусть в переходе Фернандеса в «Зенит» – это то, что все почему-то происходит именно с ним

Я уже много лет в спортивных медиа, поэтому частично убил в себе футбольного романтика. Собственно, из-за этого не вижу ничего жутко критичного, если игрок уходит к принципиальному сопернику. Жизнь разная и причины на те или иные поступки тоже разные: симпатия родных, желание семьи пожить в другом месте, контракт пожирнее. Да что угодно.

Переход Марио Фернандеса я тоже воспринял спокойно. Он не променял ЦСКА на «Зенит», потому что вообще не имел контракта с ЦСКА, как оказалось (хотя у ЦСКА мнение другое). «Зенит» сейчас – лидер российского футбола, плюс может предложить Фернандесу, который спустя год отсутствия вроде бы и не особо нужен ЦСКА, лучшие условия. Жизнь только ехидно тычет в лопатку за слова «Никогда не перейду в «Зенит» – но даже этот прикол растворится со временем.

Все нормально. Понять можно. На этом моменте футбол перетекает в бизнес, в сражения агентов, в возможности переманивать к себе сильных игроков.

Но, знаете, во всей этой истории все же есть деталь, которая лично меня смущает по-настоящему. И от нее реально становится грустно. Все это происходит именно с Марио Фернандесом – с человеком, чье будущее мы даже не могли представить вот так. Чтобы оценить мои эмоции и понять мои мысли, предлагаю два таймлайна.

Первый – сезон-2021/22. Странный сезон для ЦСКА с падением на пятое место, игровым кризисом. Марио тогда носился в обороне ЦСКА: без прежней искры, с усталостью, но с колоссальным старанием. Фернандес был одним из лучших в рассыпавшемся ЦСКА. Как и всегда. Поэтому фанаты приняли его слова «Я чувствую невероятное изнеможение» и решение приостановить карьеру (с последующим отъездом в Бразилию) с пониманием.

Стороны пожали руки и попрощались на неопределенное время с чувством, что в будущем еще поработают вместе. Потому что символизм Марио и любовь к нему остались.

Второй таймлайн – события от 17-го июля 2023 года. К тому моменту многие уже переварили переход Фернандеса в «Зенит», но жизнь подготовила новые удивления:

• Фраза «Изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке». Вроде бы и нормально, потому что игрок готовится к уходу в «Зенит», но все равно есть осадочек.

• Еще одна фраза Фернандеса, в котором он как бы наехал на ЦСКА за то, что не клуб не хотел платить за него «Интернасьоналу».

• Заявление ЦСКА, что из переговоров вышла именно сторона игрока.

• Петиция фанатов ЦСКА с требованием убрать граффити с Фернандесом на «ВЭБ Арене» (кстати, как вы к этому относитесь? Голосуйте по ссылке).

Зачем перечисление всех этих событий, которые вы и так видели сегодня в ленте? Для контраста.

Все это произошло не с футболистом, который год-два назад перешел в клуб, а с Фернандесом. Не с игроком запаса, а с Фернандесом, который был железным – наравне с тем же Акинфеевым. С Фернандесом, который стал символом современного ЦСКА и один из немногих, кто помнит последние победы в клубе.

И так в целом-то не очень приятная ситуация. Но максимально противно и странно, когда понимаешь: все произошло именно с Марио Фернандесом. Не было никаких предпосылок этому уходу. Он просто случился, да еще и с таким неприятным шлейфом.

Да еще и почему-то с Марио Фернандесом. Какой-то абсурд со всех сторон.

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт ЦСКА, телеграм-канал ЦСКА

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