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    • Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?

    Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?

    «Зенит» официально представил Марио Фернандеса. Он уже даже выбрал номер в новой команде – 6. Вместе с этим он дал первое интервью, в котором рассказал о Суперкубке России:

    «Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло».

    Сейчас в соцсетях фанаты ЦСКА негодуют из-за позиции Фернандеса. На стадионе ЦСКА есть граффити с его изображением – стоит ли после таких слов клубу убрать его?

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5670

      Питерский князь 27 минут назад

      Пускай нарисуют Павлика Морозова!
      :)))))))))))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5280

      fakeid 30 минут назад

      пусть сами кони решают, остальных спрашивать как-то неуместно.

      0
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      Рейтинг: +33859

      zra78 1 час назад

      А где третий вариант? Мне по х.й!

      1
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