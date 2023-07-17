Нужно ли ЦСКА убрать граффити с Марио Фернандесом с «ВЭБ Арены»?

«Зенит» официально представил Марио Фернандеса. Он уже даже выбрал номер в новой команде – 6. Вместе с этим он дал первое интервью, в котором рассказал о Суперкубке России:

«Следил за игрой с женой и сыном. Всегда сложно наблюдать со стороны, ведь хочется быть на поле, в эпицентре событий. Но я изо всех сил болел за «Зенит», чтобы он победил – слава Богу, так и произошло».

Сейчас в соцсетях фанаты ЦСКА негодуют из-за позиции Фернандеса. На стадионе ЦСКА есть граффити с его изображением – стоит ли после таких слов клубу убрать его?