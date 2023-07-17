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    • Ловчев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

    Ловчев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».

    «За последние пару недель многое произошло, и Марио многое о себе прочитал. И то, что толстый, и что хромой. Такие переходы сопровождает много сплетен и гадостей в адрес игрока. Поэтому его отношение к ЦСКА немного поменялось.

    Еще раз повторю: бразильцы – это про деньги, современный футбол тоже про деньги. У нас не так много футболистов, которые от детской школы прошли путь до основы и играют всю карьеру в одной команде. Акинфеев и Шунин сразу вспоминаются.

    Фернандес мыслит только категориями денег. Ему дали больше в «Зените», он туда пошел. У меня вопрос – а другие футболисты, которые в том числе и на лавке сидят, они в «Зенит» по каким причинам пошли?

    Слова ничего не стоят сейчас. Стоят дела. Марио мне запомнится своей игрой, когда он лез в безнадежные стыки, разбивал себе голову, забивал голы, когда он в сборной забил Хорватии и мы радовались всей страной. Это запомнится и останется. Марио игрой заслужил уважение. Давайте помнить его дела», – написал Ловчев.

    • Марио сообщил, что выбрал петербургский клуб из-за отказа ЦСКА платить компенсацию «Интернасьоналу».
    • ЦСКА обвинил Фернандеса во лжи.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 18:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6027

      ySS 45 минут назад

      Нынче всё за деньги, условностей всё меньше и меньше

      0
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      Рейтинг: +2110

      Болотоход 2 часа назад

      В помойку ради денег только и идут)))

      1
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      Рейтинг: +11

      dyakonoff 3 часа назад

      Ещё один маразматик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7222

      Semenycch 3 часа назад

      Ловчев с бестолковкой дружит.

      1
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