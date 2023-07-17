Ловчев прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход Марио Фернандеса в «Зенит».

«За последние пару недель многое произошло, и Марио многое о себе прочитал. И то, что толстый, и что хромой. Такие переходы сопровождает много сплетен и гадостей в адрес игрока. Поэтому его отношение к ЦСКА немного поменялось.

Еще раз повторю: бразильцы – это про деньги, современный футбол тоже про деньги. У нас не так много футболистов, которые от детской школы прошли путь до основы и играют всю карьеру в одной команде. Акинфеев и Шунин сразу вспоминаются.

Фернандес мыслит только категориями денег. Ему дали больше в «Зените», он туда пошел. У меня вопрос – а другие футболисты, которые в том числе и на лавке сидят, они в «Зенит» по каким причинам пошли?

Слова ничего не стоят сейчас. Стоят дела. Марио мне запомнится своей игрой, когда он лез в безнадежные стыки, разбивал себе голову, забивал голы, когда он в сборной забил Хорватии и мы радовались всей страной. Это запомнится и останется. Марио игрой заслужил уважение. Давайте помнить его дела», – написал Ловчев.