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    • Марио Фернандес объяснил, почему перешел не в ЦСКА, а в «Зенит»

    Марио Фернандес объяснил, почему перешел не в ЦСКА, а в «Зенит»

    Новичок «Зенита» Марио Фернандес дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.

    Натурализованный бразилец сегодня подписал контракт по схеме «1+1. Он уже приступил к тренировкам с петербургской командой.

    – Марио, приветствуем вас в Петербурге! Что для вас значит переход в «Зенит»?

    – Большое спасибо! Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в «Зените», и надеюсь, что помогу команде продолжить ее славную победную историю и завоевать еще множество трофеев.

    – Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг?

    – Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5670

      Питерский князь 13 минут назад

      Кони в супер кубке обхезались и здесь обхезались.
      Жертвы, встали в позу!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +25174

      bset 22 минуты назад

      Напомни, Марио, сколько Интернасьоналу заплатил нам за твой переход? А я напомню - нисколько. Тебя бесплатно отпустили. А обратно должны были денег заплатить? Может, когда отпускали, тоже вдогонку денег подкинуть надо было?

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      Рейтинг: +3107

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ничего личного. Бизнес. Не берут одни, взяли другие. Рынок епт! Гыгыгы

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      Рейтинг: +1721

      vmonomah17 1 час назад

      С учетом возраста и паузы в футболе не факт, что Марио будет тем Марио, который бегал за цска и за сборную. Может руководство цска еще потом будет радоваться, что Марио к ним не перешел.

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      Рейтинг: +2307

      Dr.Metal > vmonomah17 56 минут назад

      Да тут дело не в состоянии его как игрока, у ЦСКА (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ), сейчас защита итак сильная и Марио, по факту как амплуа защитника просто не нужен, факт перехода в клуб конкурента. Вот мне его как игрока не жалко, а в душу даже мне плюнул

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      Рейтинг: +1721

      vmonomah17 > Dr.Metal 6 минут назад

      Марио уровня 2018 любому клубу рпл пригодится. Согласен, он поступил некрасиво, но вот Хонда действительно поступил по свински.

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