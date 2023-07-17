Марио Фернандес объяснил, почему перешел не в ЦСКА, а в «Зенит»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес дал первый комментарий после перехода в петербургскую команду.

Натурализованный бразилец сегодня подписал контракт по схеме «1+1. Он уже приступил к тренировкам с петербургской командой.

– Марио, приветствуем вас в Петербурге! Что для вас значит переход в «Зенит»?

– Большое спасибо! Для меня это новый вызов. Я счастлив быть здесь, в «Зените», и надеюсь, что помогу команде продолжить ее славную победную историю и завоевать еще множество трофеев.

– Расскажите в деталях, как возникло предложение сине-бело-голубых, долго ли раздумывали, почему решились на этот шаг?

– Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе – и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев.