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  • ⚡ ЦСКА обвинил Марио Фернандеса во лжи и попрощался с игроком

⚡ ЦСКА обвинил Марио Фернандеса во лжи и попрощался с игроком

17 июля 2023, 17:50
4

ЦСКА выступил с заявлением в ответ на слова Марио Фернандеса.

  • Защитник сегодня подписал контракт с «Зенитом».
  • Бразилец сообщил, что выбрал петербургский клуб из-за отказа ЦСКА платить компенсацию «Интернасьоналу».

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – сообщается в заявлении ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1689606197
Туда ему и дорога.
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tushkanlz
1689610348
Да и на кой ... он нужен тому же "Зениту"?! На Вендела или Кузяева он не тянет, а защитников и получше хватает. Только компенсацию платить за подержанное старьё... Сочувствую болельщикам московского клуба, ну, и что ещё можно ожидать от гастарбайтеров даже с паспортами РФ? А в Бразилии так много диких обезьян...они как прыгнут...
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OtVinta
1689622170
Такое впечатление , что Зенит просто назло ЦСКА купил Марио. Он Зениту просто нафиг не нужен.
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Vratarь
1689669877
Помнится, у Горбачёва с Рейганом тоже были джентельменские договорённости по НАТО...
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