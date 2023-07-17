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    • ⚡ ЦСКА обвинил Марио Фернандеса во лжи и попрощался с игроком

    ⚡ ЦСКА обвинил Марио Фернандеса во лжи и попрощался с игроком

    ЦСКА выступил с заявлением в ответ на слова Марио Фернандеса.

    • Защитник сегодня подписал контракт с «Зенитом».
    • Бразилец сообщил, что выбрал петербургский клуб из-за отказа ЦСКА платить компенсацию «Интернасьоналу».

    «ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

    Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

    Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентельменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – сообщается в заявлении ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14800

      R_a_i_n 1 минуту назад

      Туда ему и дорога.

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      Ответить
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      Рейтинг: +7212

      Semenycch 11 минут назад

      Непарнокопытных на прошлой неделе обидели дважды!

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