⚡ ЦСКА обвинил Марио Фернандеса во лжи и попрощался с игроком

ЦСКА выступил с заявлением в ответ на слова Марио Фернандеса.

Защитник сегодня подписал контракт с «Зенитом».

Бразилец сообщил, что выбрал петербургский клуб из-за отказа ЦСКА платить компенсацию «Интернасьоналу».

«ЦСКА никогда не отказывался от идеи возращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошел навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договоренностей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, о чем позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены. Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере», – сообщается в заявлении ЦСКА.