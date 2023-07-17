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    Медведев объяснил подписание Марио Фернандеса в «Зенит»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание Марио Фернандеса.

    • Натурализованный бразилец перешел на правах свободного агента.
    • 32-летний защитник отыграл десять лет за ЦСКА.

    «Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом, и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет. Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры.

    Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», – сказал Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1337

      mama1991 38 минут назад

      после крымских событий, хочется всем этим синитам итд сказать, идите нахой со своими мяченогами....

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      Рейтинг: +1337

      mama1991 41 минуту назад

      Кому вы нахой интересны? Чемпионат гамна и мочи

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