Медведев объяснил подписание Марио Фернандеса в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал подписание Марио Фернандеса.

Натурализованный бразилец перешел на правах свободного агента.

32-летний защитник отыграл десять лет за ЦСКА.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом, и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет. Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры.

Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», – сказал Медведев.