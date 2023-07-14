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    • В «Зените» призвали «не будоражить общественность» новостями о Фернандесе

    В «Зените» призвали «не будоражить общественность» новостями о Фернандесе

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с подписанием экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

    Сообщалось, что у натурализованного бразильца проблемы с лишним весом, из-за чего петербургский клуб был вынужден перенести его презентацию.

    «Прошел ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», – заявил Медведев.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2839

      волчарик 1 минуту назад

      А что будоражить,по барабану.

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