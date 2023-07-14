В «Зените» призвали «не будоражить общественность» новостями о Фернандесе

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с подписанием экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Сообщалось, что у натурализованного бразильца проблемы с лишним весом, из-за чего петербургский клуб был вынужден перенести его презентацию.

«Прошел ли Марио медосмотр? Новости могут быть после Суперкубка. Просьба не будоражить общественность», – заявил Медведев.