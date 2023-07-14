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  • Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита»

Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита»

14 июля 2023, 14:40
7

Стало известно, почему «Зенит» отложил объявление о переходе Марио Фернандеса.

У экс-защитника ЦСКА есть проблемы с лишним весом, поэтому в петербургском клубе решили пока не показывать его публике.

«Марио слишком толстый. Я серьезно. По моим данным, год без футбола для игрока не прошел даром: физическая форма Фернандеса оставляет желать лучшего.

Руководство «Зенита» приняло решение, что в таком виде его показывать нельзя. Поэтому сейчас Марио усиленно занимается своим весом, чтобы хотя бы можно было появиться на публике», – сообщил источник.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (7)
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portero
1689335769
А играть то сможет??? Или все силы потратит чтоб вес согнать....
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BRO_football
1689335996
Пхахах, ну теперь понятно, почему ЦСКА его не взял. Неужели всё настолько плохо, что у Фернандеса пузо висит и это заметно? Даже не верится. А в футбол играть Фернандес когда сможет? Или будет полгода на тренажёрах заниматься, чтобы лишний вес согнать, иначе бесполезно его на поле выпускать?
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Таврида
1689336287
В фотошопе обработали бы и презентовали.
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99-й
1689336358
И чего теперь? Будут ждать пока похудеет?
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NewLife
1689338623
Марио - футбольный тяжеловес. По следам Карвальо и Роналдо зубастика.
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Slemanort
1689339226
Неxeр брать в слепую. Как будто на Али купили не глядя ;-)
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erybov1965
1689339489
А кто-то из фанов Зенита писал мне,что взяли сильного игрока.А он оказывается и в футбол давно не играл.Привыкли покупать,лишь бы навредить сопернику.
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