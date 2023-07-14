Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита»

Стало известно, почему «Зенит» отложил объявление о переходе Марио Фернандеса.
У экс-защитника ЦСКА есть проблемы с лишним весом, поэтому в петербургском клубе решили пока не показывать его публике.
«Марио слишком толстый. Я серьезно. По моим данным, год без футбола для игрока не прошел даром: физическая форма Фернандеса оставляет желать лучшего.
Руководство «Зенита» приняло решение, что в таком виде его показывать нельзя. Поэтому сейчас Марио усиленно занимается своим весом, чтобы хотя бы можно было появиться на публике», – сообщил источник.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: «Мутко против»