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    • Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита»

    Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита»

    Стало известно, почему «Зенит» отложил объявление о переходе Марио Фернандеса.

    У экс-защитника ЦСКА есть проблемы с лишним весом, поэтому в петербургском клубе решили пока не показывать его публике.

    «Марио слишком толстый. Я серьезно. По моим данным, год без футбола для игрока не прошел даром: физическая форма Фернандеса оставляет желать лучшего.

    Руководство «Зенита» приняло решение, что в таком виде его показывать нельзя. Поэтому сейчас Марио усиленно занимается своим весом, чтобы хотя бы можно было появиться на публике», – сообщил источник.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «Мутко против»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +224

      erybov1965 1 час назад

      А кто-то из фанов Зенита писал мне,что взяли сильного игрока.А он оказывается и в футбол давно не играл.Привыкли покупать,лишь бы навредить сопернику.

      1
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      Рейтинг: +72

      Slemanort 1 час назад

      Неxeр брать в слепую. Как будто на Али купили не глядя ;-)

      1
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      Рейтинг: +18915

      NewLife 1 час назад

      Марио - футбольный тяжеловес. По следам Карвальо и Роналдо зубастика.

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      Рейтинг: +755

      99-й 1 час назад

      И чего теперь? Будут ждать пока похудеет?

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      Рейтинг: +1583

      Таврида 1 час назад

      В фотошопе обработали бы и презентовали.

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      Рейтинг: +12321

      BRO_football 1 час назад

      Пхахах, ну теперь понятно, почему ЦСКА его не взял. Неужели всё настолько плохо, что у Фернандеса пузо висит и это заметно? Даже не верится. А в футбол играть Фернандес когда сможет? Или будет полгода на тренажёрах заниматься, чтобы лишний вес согнать, иначе бесполезно его на поле выпускать?

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      Рейтинг: +68370

      portero 2 часа назад

      А играть то сможет??? Или все силы потратит чтоб вес согнать....

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      Рейтинг: +4887

      Бомбардиръ 2 часа назад

      Тогда зачем его брали, ещё с такой зарплатой?
      Вон здесь на сайте повыше статья о Карвальо, который "потолстел и потух".

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