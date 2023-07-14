Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита»

Стало известно, почему «Зенит» отложил объявление о переходе Марио Фернандеса.

У экс-защитника ЦСКА есть проблемы с лишним весом, поэтому в петербургском клубе решили пока не показывать его публике.

«Марио слишком толстый. Я серьезно. По моим данным, год без футбола для игрока не прошел даром: физическая форма Фернандеса оставляет желать лучшего.

Руководство «Зенита» приняло решение, что в таком виде его показывать нельзя. Поэтому сейчас Марио усиленно занимается своим весом, чтобы хотя бы можно было появиться на публике», – сообщил источник.