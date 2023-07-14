Журналист Алейшо: «Лишний вес Фернандеса – ложь, для подписания контракта не хватает одного документа»

Бразильский инсайдер Фабио Алейшо прояснил ситуацию с переносом презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита».

Сообщалось, что у натурализованного бразильца проблемы с лишним весом.

«Марио Фернандеc без проблем прошел медицинский осмотр. Не хватает только одного документа для подписания контракта и объявления о переходе.

Я не знаю, кто выдумал историю о том, что у него лишний вес. Зачем? Это вообще ложь», – написал Алейшо в своем телеграм-канале.