Журналист Алейшо: «Лишний вес Фернандеса – ложь, для подписания контракта не хватает одного документа»

Бразильский инсайдер Фабио Алейшо прояснил ситуацию с переносом презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита».
Сообщалось, что у натурализованного бразильца проблемы с лишним весом.
«Марио Фернандеc без проблем прошел медицинский осмотр. Не хватает только одного документа для подписания контракта и объявления о переходе.
Я не знаю, кто выдумал историю о том, что у него лишний вес. Зачем? Это вообще ложь», – написал Алейшо в своем телеграм-канале.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо