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    • Журналист Алейшо: «Лишний вес Фернандеса – ложь, для подписания контракта не хватает одного документа»

    Журналист Алейшо: «Лишний вес Фернандеса – ложь, для подписания контракта не хватает одного документа»

    Бразильский инсайдер Фабио Алейшо прояснил ситуацию с переносом презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита».

    Сообщалось, что у натурализованного бразильца проблемы с лишним весом.

    «Марио Фернандеc без проблем прошел медицинский осмотр. Не хватает только одного документа для подписания контракта и объявления о переходе.

    Я не знаю, кто выдумал историю о том, что у него лишний вес. Зачем? Это вообще ложь», – написал Алейшо в своем телеграм-канале.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 17:39
    Комментарии14
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      Рейтинг: +2431

      jek718875 1 час назад

      Без бумажки, ты Какашка,а с бумажкой человек

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20928

      Cleaner 1 час назад

      Сколько хочет ЦСКА за этот один документ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +249

      Айболид > Cleaner 1 час назад

      При чём тут ЦСКА ? Просто СНИЛС в Бразилии забыл .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4962

      Эном айс > Айболид 1 час назад

      На иховой Бирже труда забыл сняться с учёта.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20928

      Cleaner > Айболид 1 час назад

      СНИЛС? Вы познакомились с новым словом и оно Вам понравилось???...)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +249

      Айболид > Эном айс 1 час назад

      Вот,вот .

      0
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      Рейтинг: +2047

      Болотоход > Айболид 1 час назад

      Просто подумал и стало стыдно за блеклую помойку игрочишки!!

      2
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      Рейтинг: +249

      Айболид > Cleaner 1 час назад

      То что на "ВЫ" - это молодец , седины(как и лысину) надо уважать .

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      Рейтинг: +249

      Айболид > Болотоход 1 час назад

      Тебе вантузом помочь или само сольёшься ?

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      Рейтинг: +2047

      Болотоход > Айболид 1 час назад

      В бак лезь кому сказал и сиди там не вылазь от дуда!!

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      Рейтинг: +249

      Айболид > Болотоход 1 час назад

      Закусывай "бородаст" .

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      Рейтинг: +2047

      Болотоход > Айболид 1 час назад

      Нормальное пойло не закусывают а вот ты когда будешь брагу или сивуху кофтать хоть кусок сало отрежь с огурчиком не то на дурку увезут или ты там еще?

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      Рейтинг: +249

      Айболид > Болотоход 1 час назад

      Вооооо ,"бородаст" да ты спец ! Тебе бы ещё свои штаны от гамна отскрести - вааще огонь будет .

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      Рейтинг: +2047

      Болотоход > Айболид 23 минуты назад

      Уже чи принял бурды паленной гр,300?

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