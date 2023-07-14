Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Фернандеса – о переносе презентации Марио в «Зените» из-за лишнего веса: «Ха-ха-ха»

    Агент Фернандеса – о переносе презентации Марио в «Зените» из-за лишнего веса: «Ха-ха-ха»

    Жорже Машаду, агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на новость, что его клиент прибыл в Санкт-Петербург с лишним весом.

    Сообщалось, что проблемы с физической формой натурализованного бразильца вынудили «Зенит» перенести его презентацию.

    «Информация про лишний вес – фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», – заявил агент.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

    Новости по теме
    Названа причина переноса презентации Марио Фернандеса в качестве игрока «Зенита» 8
    «Зенит» отложил объявление о переходе Марио Фернандеса 2
    Мойзес прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит» вместо ЦСКА
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20926

      Cleaner 18 минут назад

      У Фернандеса лишний вес! Поздравляю Зенита с очередной удачной покупкой. «Ха-ха-ха»...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 