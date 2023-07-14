Агент Фернандеса – о переносе презентации Марио в «Зените» из-за лишнего веса: «Ха-ха-ха»

Жорже Машаду, агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на новость, что его клиент прибыл в Санкт-Петербург с лишним весом.
Сообщалось, что проблемы с физической формой натурализованного бразильца вынудили «Зенит» перенести его презентацию.
«Информация про лишний вес – фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», – заявил агент.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»