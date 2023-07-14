Агент Фернандеса – о переносе презентации Марио в «Зените» из-за лишнего веса: «Ха-ха-ха»

Жорже Машаду, агент экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса, отреагировал на новость, что его клиент прибыл в Санкт-Петербург с лишним весом.

Сообщалось, что проблемы с физической формой натурализованного бразильца вынудили «Зенит» перенести его презентацию.

«Информация про лишний вес – фейк, просто смеюсь над этим, ха-ха-ха», – заявил агент.