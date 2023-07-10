Уткин раскритиковал Семака за слова о Фернандесе в «Зените»

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера Сергея Семака о потенциальном новичке клуба Марио Фернандесе.

Семак ранее заявил: «Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал»

«Недоспрашиваете вы Семака, ребята.

Ну, что значит – будет у нас, посмотрим на функционал? Контракт подписан (если нет еще, это тоже надо уточнить). 2,5 миллиона долларов в год, плюс сопутствующие – это 6 миллионов за два года. И вы разговариваете не просто с тренером, а с членом Совета Директоров.

Так 6 миллионов за то, чтоб посмотреть функционал? Может, я у вас в «Зените» медосмотр пройду?.. я больше двухсот тысяч долларов не возьму, торг уместен…

Вроде спрашивали Семака, чтоб понятнее стало, а стало абсурднее», – написал Уткин в телеграме.