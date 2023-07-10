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    • Уткин раскритиковал Семака за слова о Фернандесе в «Зените»

    Уткин раскритиковал Семака за слова о Фернандесе в «Зените»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера Сергея Семака о потенциальном новичке клуба Марио Фернандесе.

    Семак ранее заявил: «Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал»

    «Недоспрашиваете вы Семака, ребята.

    Ну, что значит – будет у нас, посмотрим на функционал? Контракт подписан (если нет еще, это тоже надо уточнить). 2,5 миллиона долларов в год, плюс сопутствующие – это 6 миллионов за два года. И вы разговариваете не просто с тренером, а с членом Совета Директоров.

    Так 6 миллионов за то, чтоб посмотреть функционал? Может, я у вас в «Зените» медосмотр пройду?.. я больше двухсот тысяч долларов не возьму, торг уместен…

    Вроде спрашивали Семака, чтоб понятнее стало, а стало абсурднее», – написал Уткин в телеграме.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3800

      acor94 22 минуты назад

      Видимо хотел к себе в Эгреси в медиалигу паренька урвать, а тут наши вовремя подсуетились. Вот и злится

      0
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      Рейтинг: +5526

      Питерский князь 36 минут назад

      Все поняли слова Семака, а Уткин решил заработать 200 тысяч.
      Так что с функционалом умственный у утятиеы в посоеднее время всё хуже.
      :)))

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      Рейтинг: +1799

      GermanVo 1 час назад

      Вася в последнее время сдаёт. Всё злобнее и витиеватей. По-моему, в данной ситуации семак всё нормально сказал. Марио пока нет. А любой гипотетический игрок когда появится, тогда и обсудят на какой позиции будет играть, и какие задачи у него будут. А мало ли Марио ещё не подписал контракт и сегодня провалит медосмотр, а семак уже расписал под него всю схему. Так что ни к чему пока болтать.

      1
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      Рейтинг: +468

      andr2112 > GermanVo 35 минут назад

      Уткин на то и птица, ему невмоготу не крякать

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