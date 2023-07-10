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  • Уткин раскритиковал Семака за слова о Фернандесе в «Зените»

Уткин раскритиковал Семака за слова о Фернандесе в «Зените»

10 июля 2023, 14:45
5

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера Сергея Семака о потенциальном новичке клуба Марио Фернандесе.

Семак ранее заявил: «Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал»

«Недоспрашиваете вы Семака, ребята.

Ну, что значит – будет у нас, посмотрим на функционал? Контракт подписан (если нет еще, это тоже надо уточнить). 2,5 миллиона долларов в год, плюс сопутствующие – это 6 миллионов за два года. И вы разговариваете не просто с тренером, а с членом Совета Директоров.

Так 6 миллионов за то, чтоб посмотреть функционал? Может, я у вас в «Зените» медосмотр пройду?.. я больше двухсот тысяч долларов не возьму, торг уместен…

Вроде спрашивали Семака, чтоб понятнее стало, а стало абсурднее», – написал Уткин в телеграме.

  • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
  • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Фернандес Марио Семак Сергей Уткин Василий
Комментарии (5)
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GermanVo
1688990379
Вася в последнее время сдаёт. Всё злобнее и витиеватей. По-моему, в данной ситуации семак всё нормально сказал. Марио пока нет. А любой гипотетический игрок когда появится, тогда и обсудят на какой позиции будет играть, и какие задачи у него будут. А мало ли Марио ещё не подписал контракт и сегодня провалит медосмотр, а семак уже расписал под него всю схему. Так что ни к чему пока болтать.
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acor94
1688993325
Видимо хотел к себе в Эгреси в медиалигу паренька урвать, а тут наши вовремя подсуетились. Вот и злится
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Spirit_78
1689027199
Василий захотел 200 тысяч, но дать ему могут только в морду. И то скорее всего побрезгуют.
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Давид59
1689069317
То, что Вася не любит Зенит это мы знаем. Но что это было? Нервишки? Семак же чётко ответил - обсуждать игрока будет, когда тот подпишет контракт. Вася!!! Спокойней!
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