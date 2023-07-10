Уткин раскритиковал Семака за слова о Фернандесе в «Зените»

Блогер Василий Уткин прокомментировал слова главного тренера Сергея Семака о потенциальном новичке клуба Марио Фернандесе.
Семак ранее заявил: «Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал»
«Недоспрашиваете вы Семака, ребята.
Ну, что значит – будет у нас, посмотрим на функционал? Контракт подписан (если нет еще, это тоже надо уточнить). 2,5 миллиона долларов в год, плюс сопутствующие – это 6 миллионов за два года. И вы разговариваете не просто с тренером, а с членом Совета Директоров.
Так 6 миллионов за то, чтоб посмотреть функционал? Может, я у вас в «Зените» медосмотр пройду?.. я больше двухсот тысяч долларов не возьму, торг уместен…
Вроде спрашивали Семака, чтоб понятнее стало, а стало абсурднее», – написал Уткин в телеграме.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.