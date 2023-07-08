«Марио выбрал лучший вариант, это логично»: Кирьяков – о потенциальном трансфере Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок сборной России, главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков оценил будущий трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.

Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро.

«В спортивном плане здесь все объяснимо. «Зенит» наверняка считает, что Марио поможет им в следующем сезоне. Так что вопросов нет. В плане этики – надо спрашивать у Фернандеса или ЦСКА. Насколько тесны были контакты, вел ли клуб вообще с ним переговоры, и почему Марио выбрал другое предложение. Да, он соскучился по футболу, любит ЦСКА, но финансовый вопрос никто не отменял. Так что выбрал лучший вариант для себя. Какие могут быть вопросы?

Плюс одно дело играть за команду, которая пять лет брала чемпионство. И другое – за предыдущий клуб, где пусть его и любят, но шансов стать чемпионом меньше. Да и денег меньше. Со всех точек зрения переход логичный.

Посадит ли Фернандес на скамейку Караваева? Думаю, в любом случае Марио как минимум увеличит конкуренцию. А как максимум – получит место в основе. Он более статусный и опытный игрок, чем Караваев. Или же Семак будет использовать Вячеслава на другой позиции. Плюс команда может сыграть в три защитника. Так что опций достаточно. Вряд ли Фернандес растерял кондиции. Мастерство так быстро не уходит», – сказал Кирьяков.