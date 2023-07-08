Широков: «Между «Газпромом» и «Лукойлом» нет разницы»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков сравнил патронов клубов.
– Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», – прибыльная.
– «Якобы частная» – вы так говорите, потому что «Лукойл» добывает полезные ископаемые из недр страны? Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет?
– По мне, так да.
- У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
- У «Спартака» – 4-й (90,48 миллиона).
- Сезон РПЛ стартует 22 июля.
Источник: «РБ Спорт»