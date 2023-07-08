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Широков: «Между «Газпромом» и «Лукойлом» нет разницы»

8 июля 2023, 20:51
14

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков сравнил патронов клубов.

– Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», – прибыльная.

– «Якобы частная» – вы так говорите, потому что «Лукойл» добывает полезные ископаемые из недр страны? Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет?

– По мне, так да.

  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
  • У «Спартака» – 4-й (90,48 миллиона).
  • Сезон РПЛ стартует 22 июля.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Широков Роман
Комментарии (14)
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FCSpartakM
1688840678
Спросили дурака о том, чего не знает. По его якобы можно любой частный бизнес приписать сказать, что он якобы частный. Чувак будет продавать картошку со своего участка, а Ромка скажет, что земля же государственная была когда-то.
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NewLife
1688843792
Когда такие кухарки на такой желтой платформе говорят об экономике, в которой они полные нули, это приводит к тому, что мы имеем сейчас в экономике (если не смотреть телевизор).
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paracetamol
1688844552
Между «Газпромом» и «Лукойлом» нет разницы, есть разница в результатах!
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Vratarь
1688844782
Так, до Широкова мои слова дошли. Присоединяйтесь и остальные!
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Persona_non_Grata
1688844791
ВАУ !!! ну зачем это интервью с ФУТБОЛИСТОМ, который НУ СОВСЕМ не в этой теме ну ВООБЩЕ ничего не понимает и пытается рассуждать !!! ??? Ну нет у человека ДАЖЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ основ понимания "что, где, когда" ...
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KLINSI
1688846234
Лукой якобы частная. Газпром якобы государственная. У нас есть даже якобы президент.
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ySS
1688851394
Снова журналюжная провокация)
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nik55
1688881240
я давно и все время говорил-----УМНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НЕТ ВООБЩЕ
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