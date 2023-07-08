Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Широков: «Между «Газпромом» и «Лукойлом» нет разницы»

    Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Роман Широков сравнил патронов клубов.

    – Деньги в России есть. Просто надо понимать, куда они идут. Если про «Спартак» говорить, его спонсирует якобы частная компания – могут тратить сколько хотят в рамках дозволенного и приличия. Компания, которая спонсирует «Спартак», – прибыльная.

    – «Якобы частная» – вы так говорите, потому что «Лукойл» добывает полезные ископаемые из недр страны? Соответственно, разницы между «Газпромом» и «Лукойлом» нет?

    – По мне, так да.

    • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ (170 миллионов евро).
    • У «Спартака» – 4-й (90,48 миллиона).
    • Сезон РПЛ стартует 22 июля.

    Новости по теме
    Широков объяснил, почему Медина переходит из ЦСКА в «Спартак» 7
    Широков прокомментировал тюремный приговор Промеса 11
    Широков рассказал, как воспринимать переход Фернандеса в «Зенит» 7
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 