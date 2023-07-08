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    • Фанаты ЦСКА обматерили Медину перед трансфером в «Спартак»

    Фанаты ЦСКА обматерили Медину перед трансфером в «Спартак»

    Болельщики ЦСКА после первого матча Братского кубка против «Динамо» (0:5) оскорбили Хесуса Медину.

    Они скандировали: «Медина, иуда, *** (уходи) отсюда».

    Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Сергей Егоров.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спaртак»: в такой трансфер не верил и Гинер

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8052

      BarStep 27 минут назад

      Футбольные фанаты и не только ЦСКА - ограниченно годный контингент общества..
      Их удел - круглое носить, квадратное катать,
      ну и/или вот подобное кричать..

      Вот почему на футбольных стадионах НУЖЕН фануйди!

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