Фанаты ЦСКА обматерили Медину перед трансфером в «Спартак»

Болельщики ЦСКА после первого матча Братского кубка против «Динамо» (0:5) оскорбили Хесуса Медину.
Они скандировали: «Медина, иуда, *** (уходи) отсюда».
Соответствующее видео в своем телеграм-канале опубликовал журналист Сергей Егоров.
- Медина в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.
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Источник: «Бомбардир»