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    • Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»: в такой трансфер не верил и Гинер

    Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»: в такой трансфер не верил и Гинер

    Еще не остыли эмоции у болельщиков ЦСКА в связи с грядущим переходом Марио Фернандеса в «Зенит», а уже подоспел новый мощный инфоповод.

    Сегодня стало известно, что Хесус Медина находится в шаге от ухода в «Спартак».

    Детали потенциальной сделки известны: сумма трансфера – около 7 миллионов евро (по одной версии – 7,5, по другой – 6+1).

    Ожидается, что спартаковцы удвоят зарплату Медины, а его контракт будет рассчитан на три сезона. Медобследование должно пройти в воскресенье.

    Интересный факт: год назад – в июле 2022-го – парагвайский легионер категорически отрицал возможный переход в «Спартак».

    «Могу ли я себе представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» – такие слова Медины приводил «РБ Спорт».

    Похожая риторика была и агента футболиста Ренато Биттара. Вот его заявление, которому нет и месяца: «Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход?».

    Такой поворот событий точно удивит и президента ЦСКА Евгения Гинера.

    «Медина в «Спартаке»? Нет, я не могу такого представить», – говорил он 22 июня.

    Впрочем, как известно: обещать – не значит жениться. Только вчера мы вспоминали цитату Марио Фернандеса про «Зенит» может обо мне забыть». Так натурализованный бразилец является настоящей легендой ЦСКА, а Медина провел в клубе всего полтора года. Стоит ли удивляться?

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +28

      Шустик 1 минуту назад

      Зенит Чемпион!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1329

      mama1991 9 минут назад

      Сколько вам надо случаев чтобы понять что это треличные крысы? Когда в следующий раз будете подписывать очередную мартышку, знайте чтобы она не говорила, это враньё. Они в нашей безнадеге на зарабатках. Хотя их уровень аутсайдера любой команды из топ 5 чемпов, которые кстати тоже не играют в еврокубках, как и мы, но у нас зп выше в разы. Вот вам формула правды

      0
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      Рейтинг: +28

      Шустик 36 минут назад

      Вот ответ сартака великому Зениту - они тоже решили взять игрока из конюшни!

      0
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      Рейтинг: +28

      Шустик 40 минут назад

      Растаскивают конюшню, растаскивают.

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      Рейтинг: +5097

      fakeid 1 час назад

      интересная игра в дербан. щас мы ходим? тогда заверните чалова. хряки, ваш ход)

      0
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      Рейтинг: +14583

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Дивеев! Немытые, ваш!

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      Рейтинг: +5097

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      акинфеев. на годик пригодится вместо кержа. ходи)

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      Рейтинг: +14583

      R_a_i_n > fakeid 51 минуту назад

      Ну, принимая во внимание наши проблемы в защите, то пожалуй Мойзес!

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      Рейтинг: +5097

      fakeid > R_a_i_n 48 минут назад

      воспитанника облякова можно вернуть)

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      Рейтинг: +14583

      R_a_i_n > fakeid 41 минуту назад

      Зайнутдинов. Казахи нынче ниче так выступают!

      0
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      Рейтинг: +28

      Шустик > R_a_i_n 39 минут назад

      Ты чего конюшню растащил, ведь команду так угробишь!

      0
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      Рейтинг: +703

      Октавиус > R_a_i_n 38 минут назад

      а как же великий Зе?

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      Рейтинг: +14583

      R_a_i_n > Шустик 34 минуты назад

      А чё я сразу? fakeid первый начал.

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      Рейтинг: +5097

      fakeid > R_a_i_n 23 минуты назад

      ладно, оставим коням что-нибудь, а то ведь расформируют за некомплект)

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      Рейтинг: +668

      gunstilzit 1 час назад

      Зе и Чалов(если не свалит в Турцию)будут тянуть ЦСКА.
      Ну и топ тренер конечно)))

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      Рейтинг: +2549

      Чермындыр > gunstilzit 1 час назад

      Тянуть куда?))

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      Рейтинг: +28

      Шустик > Чермындыр 38 минут назад

      Гы-гы-гы

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