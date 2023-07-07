Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»: в такой трансфер не верил и Гинер

Еще не остыли эмоции у болельщиков ЦСКА в связи с грядущим переходом Марио Фернандеса в «Зенит», а уже подоспел новый мощный инфоповод.

Сегодня стало известно, что Хесус Медина находится в шаге от ухода в «Спартак».

Детали потенциальной сделки известны: сумма трансфера – около 7 миллионов евро (по одной версии – 7,5, по другой – 6+1).

Ожидается, что спартаковцы удвоят зарплату Медины, а его контракт будет рассчитан на три сезона. Медобследование должно пройти в воскресенье.

Интересный факт: год назад – в июле 2022-го – парагвайский легионер категорически отрицал возможный переход в «Спартак».

«Могу ли я себе представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» – такие слова Медины приводил «РБ Спорт».

Похожая риторика была и агента футболиста Ренато Биттара. Вот его заявление, которому нет и месяца: «Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход?».

Такой поворот событий точно удивит и президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Медина в «Спартаке»? Нет, я не могу такого представить», – говорил он 22 июня.

Впрочем, как известно: обещать – не значит жениться. Только вчера мы вспоминали цитату Марио Фернандеса про «Зенит» может обо мне забыть». Так натурализованный бразилец является настоящей легендой ЦСКА, а Медина провел в клубе всего полтора года. Стоит ли удивляться?