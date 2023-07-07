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  • Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»: в такой трансфер не верил и Гинер

Медина год назад говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»: в такой трансфер не верил и Гинер

7 июля 2023, 15:47
13

Еще не остыли эмоции у болельщиков ЦСКА в связи с грядущим переходом Марио Фернандеса в «Зенит», а уже подоспел новый мощный инфоповод.

Сегодня стало известно, что Хесус Медина находится в шаге от ухода в «Спартак».

Детали потенциальной сделки известны: сумма трансфера – около 7 миллионов евро (по одной версии – 7,5, по другой – 6+1).

Ожидается, что спартаковцы удвоят зарплату Медины, а его контракт будет рассчитан на три сезона. Медобследование должно пройти в воскресенье.

Интересный факт: год назад – в июле 2022-го – парагвайский легионер категорически отрицал возможный переход в «Спартак».

«Могу ли я себе представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» – такие слова Медины приводил «РБ Спорт».

Похожая риторика была и агента футболиста Ренато Биттара. Вот его заявление, которому нет и месяца: «Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход?».

Такой поворот событий точно удивит и президента ЦСКА Евгения Гинера.

«Медина в «Спартаке»? Нет, я не могу такого представить», – говорил он 22 июня.

Впрочем, как известно: обещать – не значит жениться. Только вчера мы вспоминали цитату Марио Фернандеса про «Зенит» может обо мне забыть». Так натурализованный бразилец является настоящей легендой ЦСКА, а Медина провел в клубе всего полтора года. Стоит ли удивляться?

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Медина Хесус
Комментарии (13)
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gunstilzit
1688735113
Зе и Чалов(если не свалит в Турцию)будут тянуть ЦСКА. Ну и топ тренер конечно)))
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ruded
1688747157
похоже покусался так, что решил мстить.. будет сверхмотивирован
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BRO_football
1688755793
Да уж, чтобы ЦСКА не ударить в грязь лицом на трансферном рынке, нужно всё-таки кого-нибудь приобрести.
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Lilipyt
1688762897
ОЙ да любой футболист будет чушь нести о том, что он пришел в Спартак, ЦСКА, Зенит только потому что это великий клуб и мне честь играть за него. Каждый второй такую хрень несет лишь бы подмазаться и не обращали внимание на его ЗП в контракте. Медина уже пол года искал новый клуб после разногласий с Федотовым. Только отбывал номер на поле вяло играя. Коням палка в колесах не нужна. То что эта история не повторится с ним в Спартаке не факт. По Фернандесу вообще смешно слышать недовольство. Человек не играл давно, не пойми как тренировался, но при этом хочет большую ЗП. ЦСКА омолодился и вводить в состав когда то сильного защитника сумасшествие. Такой шаг не дает задел на будущее, а лишь на сегодняшний день. Я сомневаюсь, что в Зените он буде
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моэм
1688795113
Есть инфа , что Федотов , прослышавший про желание Медины получать больше , кому то ляпнул что тот по мячу то не попадает , а хочет много ....а дальше слово за слово хреном по столу....да останься это внутри ЦСКА , всё "разрулилось" бы . но кто то "сбросил" это в Спартак....в результате у ЦСКА ослабление на старте сезона , а Спартаку усиление .
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zarsm
1688891100
Иуда
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Вомбат
1688906186
Да, Гинер не верил в этот трансфер. Зато Гинер верил в возращение Фернандеса.
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