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    «Спартак» удвоит зарплату Медины

    Инсайдер Иван Карпов раскрыл новые данные о скором трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    По его информации, спартаковцы заплатят за парагвайца не 7,5 миллиона евро, а 6+1 миллионов.

    Зарплата футболиста после перехода увеличится вдвое – с 800 тысяч до 1,6 миллиона евро в год.

    Срок контракта – до лета 2026 года. Медобследование запланировано на воскресенье.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Сообщалось, что переговорами занимается Тим Мешеде – агент тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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