«Спартак» удвоит зарплату Медины

Инсайдер Иван Карпов раскрыл новые данные о скором трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
По его информации, спартаковцы заплатят за парагвайца не 7,5 миллиона евро, а 6+1 миллионов.
Зарплата футболиста после перехода увеличится вдвое – с 800 тысяч до 1,6 миллиона евро в год.
Срок контракта – до лета 2026 года. Медобследование запланировано на воскресенье.
- Медина в ЦСКА с января 2022 года.
- В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
- Сообщалось, что переговорами занимается Тим Мешеде – агент тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова