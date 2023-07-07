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«Спартак» удвоит зарплату Медины

7 июля 2023, 15:19
3

Инсайдер Иван Карпов раскрыл новые данные о скором трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

По его информации, спартаковцы заплатят за парагвайца не 7,5 миллиона евро, а 6+1 миллионов.

Зарплата футболиста после перехода увеличится вдвое – с 800 тысяч до 1,6 миллиона евро в год.

Срок контракта – до лета 2026 года. Медобследование запланировано на воскресенье.

  • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
  • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
  • Сообщалось, что переговорами занимается Тим Мешеде – агент тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус
Комментарии (3)
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Бывалый1488
1688733774
Это бред какой-то
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Napaleon Banapart
1688747627
Если завтра Акинфеев стартанет в Локомотив я удивляться не стану...
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