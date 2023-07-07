«Спартак» удвоит зарплату Медины

Инсайдер Иван Карпов раскрыл новые данные о скором трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

По его информации, спартаковцы заплатят за парагвайца не 7,5 миллиона евро, а 6+1 миллионов.

Зарплата футболиста после перехода увеличится вдвое – с 800 тысяч до 1,6 миллиона евро в год.

Срок контракта – до лета 2026 года. Медобследование запланировано на воскресенье.