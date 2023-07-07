«Хесус выбрал бабки»: Попов – о потенциальном трансфере Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов оценил готовящийся трансфер Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Федотов знает, как действовать, он грамотный специалист. Он не держит тех, кто не хочет играть за ЦСКА. Надо понимать, что иностранцам история «Спартака» и ЦСКА без разницы. Проблема российского футбола – у нас очень мало воспитанников своих клубов. Медине без разницы, где играть. Он профессионал, приехал зарабатывать деньги. Ему нет дела до болельщиков, нет дела до города, его интересует своя жизнь.

Может, он через пару лет закончит, а тут ему предлагают контракт в два раза больше. Зачем ему оставаться в ЦСКА? Вот и вся математика. Он выбрал бабки. Плюс все знают, что «Спартак» – самая узнаваемая команда России, он выбрал ее, это его право. Он же не воспитанник и не легенда ЦСКА», – сказал Попов.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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