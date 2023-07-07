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    • Широков объяснил, почему Медина переходит из ЦСКА в «Спартак»

    Широков объяснил, почему Медина переходит из ЦСКА в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал потенциальный трансфер Хесуса Медины из одного клуба в другой.

    – Для ЦСКА это хороший трансфер – они получают деньги за игрока, которого подписали фактически бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию – 100 процентов.

    – Вам не кажется, что «Спартак» платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях. Речь о 7 миллионах евро.

    – Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально.

    – Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»?

    – Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть.

    – Вы напрямую переходили из «Спартака» в ЦСКА. Можно сопоставить ситуации?

    – Я-то бесплатно переходил. И потом ЦСКА – моя родная команда. Где начал, там и закончил. И я переходил не из-за денег – все это знают прекрасно. В ЦСКА у меня зарплата была в несколько раз меньше, чем в «Спартаке». Не хочу сказать, что я такой хороший, а Медина – плохой. Это нормальная ситуация для современного мира. Тем более для легионера, который приехал в Россию зарабатывать деньги.

    • Медина в ЦСКА с января 2022 года.
    • В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.
    • Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 20:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3590

      aaaaahhhh 29 минут назад

      Рыба ищет где глубже, - а человек , где рыба.

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      Рейтинг: +1884

      Болотоход 43 минуты назад

      » платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях. Речь о 7 миллионах евро.

      А лазурно - блеклые за разных зулусов малкомов по 30 лям это нормально???

      0
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      Рейтинг: +1279

      Спартач80 > Болотоход 36 минут назад

      40*

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      Рейтинг: +719

      FCSpartakM 1 час назад

      "Для ЦСКА это хороший трансфер – они получают деньги за игрока, которого подписали фактически бесплатно."
      Ага, пять миллионов , почти бесплатно . Они толком на этом трансфере не заработают вообще.

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      Рейтинг: +14671

      Skull_Boy > FCSpartakM 1 час назад

      Он в ЦСКА перешел свободным агентом Вася, если не знаешь нихера, то не пиши

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