Широков объяснил, почему Медина переходит из ЦСКА в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и ЦСКА Роман Широков прокомментировал потенциальный трансфер Хесуса Медины из одного клуба в другой.

– Для ЦСКА это хороший трансфер – они получают деньги за игрока, которого подписали фактически бесплатно. При этом у них есть кем закрыть эту позицию – 100 процентов.

– Вам не кажется, что «Спартак» платит слишком большие деньги за игрока, особенно в нынешних условиях. Речь о 7 миллионах евро.

– Игрок переходит из одного топ-клуба России в другой топ-клуб. Так что это нормально.

– Нормально ли, что игрок переходит напрямую из ЦСКА в «Спартак»?

– Приоритеты давно поменялись, тем более это легионер. Иностранцы сюда приезжают зарабатывать, явно не за эмблему играть.

– Вы напрямую переходили из «Спартака» в ЦСКА. Можно сопоставить ситуации?

– Я-то бесплатно переходил. И потом ЦСКА – моя родная команда. Где начал, там и закончил. И я переходил не из-за денег – все это знают прекрасно. В ЦСКА у меня зарплата была в несколько раз меньше, чем в «Спартаке». Не хочу сказать, что я такой хороший, а Медина – плохой. Это нормальная ситуация для современного мира. Тем более для легионера, который приехал в Россию зарабатывать деньги.

Медина в ЦСКА с января 2022 года.

В прошлом сезоне он провел 33 матча, забил 11 голов и сделал 8 ассистов.

Ожидается, что «Спартак» заплатит за парагвайца 7,5 или 6+1 миллионов евро, а также удвоит его зарплату.

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