«Марио тоже любит деньги»: Павлюченко – о Фернандесе в «Зените»

Роман Павлюченко отреагировал на новость о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».
«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня.
Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень.
Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать.
Даже если не тренировался, недели две – и наберет форму. «Зенит» получил хорошего игрока», – сказал Павлюченко.
- В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
- Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
- Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»