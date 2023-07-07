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    • «Марио тоже любит деньги»: Павлюченко – о Фернандесе в «Зените»

    «Марио тоже любит деньги»: Павлюченко – о Фернандесе в «Зените»

    Роман Павлюченко отреагировал на новость о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

    «Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня.

    Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень.

    Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать.

    Даже если не тренировался, недели две – и наберет форму. «Зенит» получил хорошего игрока», – сказал Павлюченко.

    • В ЦСКА Фернандес провел 10 сезонов.
    • Он забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Ожидается, что Марио заключит с «Зенитом» 2-летний контракт с зарплатой 2,5 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +561

      НикКин 1 час назад

      Губит людей не пиво губит людей бабло )))))))))))

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      Рейтинг: +5201

      neveldomha 1 час назад

      А кто их не любит?

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