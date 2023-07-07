«Марио тоже любит деньги»: Павлюченко – о Фернандесе в «Зените»

Роман Павлюченко отреагировал на новость о вероятном переходе экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Значит, он тоже деньги любит. Но зная любовь Марио к ЦСКА, как он поменял свое мнение? Это неожиданно для меня.

Думал, что Марио не пойдет никуда, кроме ЦСКА, ведь он такой ответственный парень.

Не знаю, в каком состоянии сейчас Фернандес, но он от флажка до флажка всегда готов был бегать.

Даже если не тренировался, недели две – и наберет форму. «Зенит» получил хорошего игрока», – сказал Павлюченко.